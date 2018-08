En visite Ã  Tamanrasset : M. GaÃ¯d Salah souligne lâ€™importance Â« hautement vitale et sensible Â» de la 6e rÃ©gion militaire

Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a souligné, hier à Tamanrasset, l'«importance hautement vitale et sensible» de la 6e Région militaire dans la sécurisation du pays, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Lors du premier jour de sa visite à cette Région militaire et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'Armée «a tenu une rencontre avec des cadres de la 6e Région militaire, à travers laquelle il a mis l'accent sur l'ampleur de cette Région militaire qui revêt une importance hautement vitale et sensible et sur le rôle efficient de ses unités mobilisées le long de nos frontières, dans la sécurisation de notre pays contre tous les fléaux et menaces, notamment le terrorisme, la criminalité organisée et la contrebande avec toutes ses ramifications», précise la même source.

«Défendre parfaitement l'Algérie exige de tous les cadres et personnels ainsi que de toutes les unités implantées dans cette Région et dans les autres Régions militaires, d’œuvrer, sans cesse, à réunir tous les facteurs et les impératifs de la force et à les renforcer en permanence afin d'assurer le maintien de la disponibilité opérationnelle et de combat des personnels et des unités, pour assurer ainsi la sauvegarde de notre intégrité territoriale et la protection de notre pays contre tous les desseins et les fléaux maléfiques sur les plans sécuritaire, social et économique, et pour aussi défendre notre patrie et notre peuple contre toutes les menaces multiformes et multidimensionnelles quelles que soient leurs natures», a-t-il souligné.

Gaïd Salah a tenu également à adresser ses «vifs remerciements imprégnés d'estime et de gratitude à ces hommes de l'ANP pour les efforts laborieux qu'ils fournissent sans répit et avec toute la vigilance requise, au service de l'Algérie et de la sauvegarde de sa souveraineté, son intégrité territoriale, sa sécurité et de la cohésion de son peuple». Le général de corps d'Armée présidera, aujourd’hui, au nom du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie d'installation du général major Mohamed Adjroud, dans les fonctions de commandant de la 6e Région militaire en remplacement du général major Meftah Souab, nommé à la tête du commandement de la 2e Région militaire, conclut le communiqué du MDN.