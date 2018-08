Eau embouteillÃ©e : Demande croissante

L’eau embouteillée se fait désirer, ces derniers temps. Les fameuses bouteilles s’arrachent comme des petits pains.

La « pénurie» est déclarée par des commerçants d’alimentation générale, au niveau de certains quartiers. En effet, les magasins, les superettes et autres espaces vivent au rythme de l’eau minérale qui voit sa cote de crédibilité grimper, jour après jour, pour devenir carrément le produit phare de cet été. On ne parle que de la très prisée bouteille d’eau soigneusement scotchée pour étancher sa soif. C’est une vérité absolue, cette dernière reste, sans conteste, l’ami de tout le monde, sans exagération aucune.

Un commerçant dans un quartier d’Alger est allé jusqu’à dire qu’il a épuisé tout son stock en une journée. Il a même dû se déplacer, lui-même, chez son fournisseur, à l’aube, pour s’approvisionner en ce précieux produit.

Les distributeurs d’eau embouteillée bouclent leur journée très tôt, d’ailleurs, avec une demande croissante des magasins qui influent, très souvent, pas seulement sur la disponibilité de cette eau, mais également sur son prix.

C’est la saison des bonnes affaires pour les commerçants qui misent sur ce genre de denrées pour recouvrer leurs pertes. La bouteille d’eau minérale fait partie de notre hygiène alimentaire, voire de notre mode de vie, depuis quelque temps déjà, certes, néanmoins la phobie de « chopper» le choléra est venue, une fois de plus, impulser cette culture de consommer « Saida», « Ifri», « Qniaa» et autres marques d’eau minérale ou de source, conditionnée en bouteille.

En effet, la déclaration des derniers cas de choléra a bouleversé les comportements des familles, désormais tournées vers ce produit, pour éviter tout risque de contamination. Pour ces dernières, l’intégration de l’eau en bouteille, au même titre que les autres produits, dans le budget est inévitable. Un père de famille, rencontré dans un magasin d’alimentation générale, est formel à ce sujet : « Je ne rentre jamais à la maison sans mes packs d’eau, d’autant plus que j’ai des enfants en bas âge», dira-t-il.

Dans le même sens, une dame relèvera que le choléra étant là, elle se devait de revoir son comportement alimentaire et opter pour l’eau minérale pour être à l’abri de cette maladie.

Aujourd’hui, malgré les assurances de la SEAAL et de l’ADE quant à la qualité irréprochable de l’eau de robinet, le rush sur les bouteilles d’eau continue.

Samia D.