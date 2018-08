Pour prÃ©venir les MTH Ã  Tizi Ouzou : Une batterie de mesures prises

Une batterie de mesures sanitaires seront prises pour prévenir tout risque de contagion de maladies à transmission hydrique (MTH), a-t-on indiqué hier, lors d’une réunion de travail intersectorielle consacrée au sujet au siège de la wilaya de Tizi Ouzou. L’ensemble des secteurs concernés, entre autres la santé, l’hydraulique, l’agriculture, le commerce et l’éducation, ont été instruits de «prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout risque de contamination». «Nous devons élever le degré de vigilance et prendre toutes les mesures nécessaires, pour prévenir tout risque de contamination», a lancé, à l’adresse des responsables locaux, le secrétaire général de la wilaya, Tibourtine Azzedine, qui présidait la réunion, soulignant que «sur instructions du wali, l’ensemble des directions et des services sont en état de mobilisation pour prévenir tout risque et, le cas échéant, prendre en charge à temps tout cas suspect». À ce propos, il a instruit les différentes directions de procéder, chacune dans son secteur, «à des opérations de contrôle et d’inspection, et d’agir sans concession envers les contrevenants en faisant appel, si nécessaire, aux forces de sécurité (Gendarmerie et Sûreté nationales) qui sont également mobilisés» à cet effet. S’agissant des structures scolaires qui s’apprêtent à accueillir les élèves dès la semaine prochaine, le SG de la wilaya a instruit les responsable de l’éducation d’«effectuer des visites systématiques dans l’ensemble des établissements, de les équiper de bâches à eau et les ravitailler en produits détergents en quantités suffisantes».

Assurant, de son côté, qu’«aucun cas de choléra n’a été enregistré au niveau de la wilaya», le directeur local de la santé et de la population, Abbès Ziri, a souligné qu’«il y a eu, ces derniers jours, des informations faisant état de cas de contamination qui se sont avérés négatifs après investigations et diagnostics».

«Dans l’ensemble des cas suspectés, les sujets étaient venus de l’extérieur de la wilaya, et les examens effectués au niveau des services sanitaires se sont révélés négatifs», a-t-il assuré. Ce qui ne dispense pas, a-t-il précisé, «de maintenir un degré de vigilance élevé et alerte». En outre, a-t-il ajouté, «un système de veille a été mis en place au niveau de l’ensemble des structures sanitaires de la wilaya, instruites, à cet effet, de prendre en charge tout cas suspect présentant des symptômes, vomissement ou diarrhée, et d’établir un diagnostic en urgence».