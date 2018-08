EpidÃ©mie de cholÃ©ra : MaÃ®trise totale

Le Pr Abdelouahab Bengounia, chef de service d’épidémiologie et de médecine préventive au CHU Mustapha-Pacha, affirme «avec certitude la maîtrise totale de l’épidémie de choléra» qui frappe certaines wilayas et inquiète les citoyens depuis une semaine.

Le professeur, hôte du forum du Courrier d’Algérie hier, a déclaré que «l’Algérie a énormément de moyens et les responsables ont, eux aussi, les moyens de leur politique pour surveiller et prévenir» en cas de situation de crise, comme la propagation des maladies infectieuses.

«L’épidémie de Choléra est un leurre qui cache les vrais maladies du secteur de la santé en Algérie». Pour lui, l’émergence de maladies épidémiques qui avaient disparu depuis 1986, «montre qu’il y a une régression manifeste» ayant entre autres causes «l’absence de données épidémiologiques actualisées». Dans ce contexte, il déplore ce qu’il qualifie «d’absence du concept d’inter-sectorialité et d’interopérabilité» et d’expliquer que «face à de telles situations il faut conjuguer les efforts de toutes les parties, notamment les départements concernés –Santé, Intérieur et Environnement– qui ont tous les moyens de leur politique en faveur du bien-être de la population »

Le Pr Bengounia a appelé les pouvoirs publics à activer la mise en place de l’Institut national de veille sanitaire (INVS) : «Tout problème qui nuit à la santé des citoyens doit être étudié avec l’apport de plusieurs disciplines, et cela ne peut se faire qu’au sein d’une institution de veille où seront regroupés les spécialistes de tous bords». L’importance de se doter d’une telle institution permettra aux autorités «de réagir rapidement et de donner des réponses pertinentes». Recommandé depuis plusieurs années, l’Institut national de veille sanitaire garantira, d’après le praticien, «la mise en place de stratégies de prévention sanitaire en concertation avec les autorités compétentes».



Médias : « Ne pas affoler les publics. »



Par ailleurs, s’agissant des causes de la maladie attribuées à l’insalubrité, il dira : «Les Algériens ne sont pas sales !», se disant outré «de la communication chaotique dans cette situation».

M. Bengounia prie les responsables de bien gérer leur communication car «il suffit d’informer les citoyens pour que tout soit clair», soulignant l'obligation de signaler les foyers de l’épidémie en raison de ses risques sur la santé, demandant aux médias «de ne pas affoler leurs publics». Sur ce point, le praticien a insisté sur l’importance des campagnes de sensibilisation. «Il faut parler de maitrise de la maladie et non d’éradication, car le plus souvent la bactérie est évolutive». C’est sur ces éléments de langage, pour décrire cette situation, que le professeur Bengounia insiste sur l’importance de la communication sans verser dans le sensationnalisme ou colporter des rumeurs. Ces propos font échos à la déclaration, avant-hier, du ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane qui a exhorté les journalistes à se référer aux sources compétentes».



Plus de concertation



Le praticien a recommandé plus de concertation avec les personnels de santé et la société civile pour la réalisation de projets liés au domaine de la santé. Il a évoqué, dans un autre contexte, le problème lié à la formation du personnel et des futurs médecins dans les universités, estimant que «la formation a décliné». Au niveau des hôpitaux d’Alger, plusieurs services sont gérés actuellement par des maîtres-assistants», constate-t-il. Il a en outre, insisté sur l’importance des campagnes de sensibilisation par le bais des médias et de la communication, notamment en ce qui concerne l’hygiène corporelle, environnementale, et alimentaire, pour lutter non seulement contre le choléra mais aussi «toutes les maladies liées au manque d’hygiène».

Tahar Kaidi