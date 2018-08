Pour Ã©viter la contamination des produits : surveillance accrue des superficies agricoles

Les superficies agricoles situées à proximité de certains cours d'eau pollués de la wilaya de Médéa seront soumises à une surveillance «accrue», pour prévenir tout risque de contamination des produits agricoles et lutter contre un éventuel recours à ces eaux pour l’irrigation des cultures, a déclaré, lundi, le wali de Medéa, Mohamed Bouchama. «Les subdivisionnaires des services agricoles ont été instruits depuis quelques jours de renforcer la surveillance et le contrôle des superficies agricoles susceptibles d'être irriguées avec des eaux usées puisées à partir des cours d'eau pollués, afin de s’assurer que les produits agricoles ne représentent aucun danger pour la santé des citoyens», a indiqué le chef de l’exécutif, lors d’un point de presse.

Ce dispositif de contrôle permettra, selon le wali, de «détecter» d'éventuelles entorses à la réglementation, notamment en matière d'irrigation, et à prendre, à temps, les mesures nécessaires pour éviter tout risque. M. Bouchama a également affirmé que «toutes les parcelles suspectes seront automatiquement détruites». Ces mesures de contrôle concernent également les propriétaires de forages et de puits domestiques qui ont été invités, depuis quelques jours, à procéder à la désinfection et aux chaulages de leurs forages et puits, dans un souci de réduire tout risque de pollution par les infiltrations sous terraines d’eaux usées, a ajouté le même responsable. Il a, à cette occasion, assuré que l’ensemble des bureaux d’hygiène communaux (BHC) et les subdivisionnaires de l’Algérienne des eaux (ADE) et de l’Office national de l’assainissement (ONA) sont mobilisés pour cette opération.