Foncier agricole Ã  Alger : 210 affaires devant la justice

La préservation du foncier agricole constitue l’une des priorités absolues des pouvoirs publics devant la multiplication des atteintes enregistrées depuis plusieurs années déjà. D’ailleurs, lors des dernières Assises nationales sur l’agriculture, une recommandation évoquait la nécessité de récupérer le maximum d’exploitations agricoles, sachant que sur 8,5 millions d’hectares de surface agricole utile, 3 millions ha sont inexploités. Toutefois, le plus grave dans cette question est sans doute le détournement de ces surfaces de leur vocation initiale. Au lieu et place de produits agricoles, c’est plutôt le béton qui plante le décor, ce qui n’est pas sans préjudices sur l’économie nationale lorsqu’on sait que le gouvernement mise énormément sur l’agriculture, en compagnie d’autres secteurs, pour espérer diversifier nos exportations et multiplier les revenus. Devant ce constat, des instructions fermes ont été adressées aux autorités concernées pour mettre fin à l’hémorragie et, surtout, ester en justice les auteurs de ces atteintes. A Alger, par exemple, 210 affaires sont actuellement en justice, a révélé à la radio nationale le directeur des services agricoles. Nouri Bouazza a précisé que la quasi-majorité des cas porte sur les constructions illicites sur les terres agricoles et assuré à ce propos que la réalisation des logements, toutes formules confondues, ne se fait pas au détriment du foncier agricole. Il est à rappeler que le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire avait instruit, au mois de mai dernier, les walis de la République en leur rappelant qu’il ne « tolérera en aucun cas » la cession des terres agricoles au profit des projets de construction des édifices publics, ce qui évitera de facto les détournements et les déclassements du foncier agricole. L’instruction de Noureddine Bedoui appelle également à mettre fin au « gaspillage » du foncier agricole à travers notamment les programmes de réalisation des logements publics et invite ces mêmes walis à « multiplier » les visites de travail sur le terrain pour « veiller » sur la préservation de la dimension agricole des exploitations individuelles ou collectives réparties à travers le pays. Le ministre met en garde par ailleurs les responsables locaux sur le non-respect de cette instruction et menace de poursuites judiciaires les contrevenants qui portent atteinte au foncier agricole. Auparavant, le ministre de la Justice, garde des Sceaux avait instruit les magistrats de s’autosaisir devant les cas d’atteinte sur les terres agricoles, quelle que soit leur origine, les exhortant à lutter contre toutes formes d’atteinte sur des terres agricoles. Tayeb Louh avait mis en avant le principe de la préservation des terres agricoles comme moyen assurant la sécurité alimentaire et la stabilité sociale, qui figure dans la dernière Constitution amendée par le Président de la République, et appelé les juges à suivre, avec « rigueur » et par la « force de la Loi », tous les cas d’atteinte sur les terres agricoles, estimant que ces efforts nécessitent la contribution de « toutes » les institutions de l’Etat dans la prévention et la lutte contre toutes les atteintes visant ce secteur vital.

S. A. M.