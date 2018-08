Une quarantaine dâ€™entreprises au rendez-vous : DÃ©velopper les flux commerciaux

«Quarante-deux entreprises algériennes prendront part à la première exposition spécifique des produits algériens», a annoncé l’Agence nationale de la promotion du commerce extérieur (Algex). Coorganisé par le ministère du Commerce, Algex, la Safex et la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), ainsi que le Conseil d’affaires algéro-américain, sous la thématique «La semaine économique et culturelle de l’Algérie à Washington», cet événement vise à créer une dynamique pour de nouvelles opportunités d’exportation et de partenariat entre les entreprises algériennes et leurs homologues américaines et à développer les flux commerciaux entre les deux pays, sachant que l’Algérie occupe le 57e rang des pays fournisseurs de ce pays. Aussi, cette exposition, qui s’étend sur une superficie de 360 m², constituera une opportunité aux soixante-dix hommes d'affaires algériens de faire connaître aux professionnels et au grand public américains la diversité de l’offre algérienne à l’exportation dans sept secteurs d’activités, à savoir : Agriculture et terroir, agroalimentaire, textiles et cuir, artisanat, électronique, électroménager et électricité, cosmétique, produits d’entretien et détergents, matériaux de construction et lièges. Dans un communiqué publié sur son site-web, Algex a fait savoir que l'inauguration officielle de l’événement sera rehaussée par la présence du ministre du Commerce, M. Said Djellab, qui sera accompagné par une délégation officielle, composée de cadres supérieurs et d’experts. En effet, pour le succès de cet important événement, une réunion préparatoire a été tenue, hier à Alger, en présence du premier responsable du secteur du Commerce et de tous les participants. La même source a souligné que le conseil US ABC à Washington veille sur la promotion de cet événement auprès du public américain et assure la présence des centrales d’achats, la grande distribution ainsi que les différents acteurs annexes, tels que la restauration, l’hôtellerie et tous les clients potentiels. En marge de cet évènement, un vaste programme d’activités culturelles est prévu. Il contribuera à mettre en valeur les capacités de l’Algérie dans les domaines touristique et culturel. Pour rappel, une journée d’information relative à cette semaine économique et culturelle a été organisée auparavant pour sensibiliser les entreprises algériennes à faire connaître l’Algérie sous ses aspects économique et culturel et de mener à bien cette mission. Il importe de noter que cette exposition a été introduite dans le programme officiel de la participation algérienne aux foires et salons à l’étranger. A cet effet, les frais de participation, incluant la location des stands et l’acheminement des marchandises, sont pris en charge à hauteur de 80% par le Fonds spécial de promotion des exportations (FSPE).

M. A. Z.