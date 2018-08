Semaine Ã©conomique et culturelle de lâ€™AlgÃ©rie Ã  Washington : OpportunitÃ©s dâ€™exportation et de partenariat

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a présidé, hier à Alger, une réunion de coordination, regroupant tous les opérateurs économiques devant participer à la Semaine économique et culturelle de l'Algérie à Washington, a indiqué un communiqué du ministère.

Cet évènement, prévu du 10 au 13 septembre prochain, verra la participation d'une quarantaine d'opérateurs économiques et donnera l'opportunité aux hommes d'affaires algériens de faire connaître aux professionnels et au grand public américains la diversité de l'offre algérienne à l'exportation dans plusieurs secteurs d'activités. Parmi ces secteurs, l'agriculture et les produits du terroir, l'agroalimentaire, les textiles et cuir, l'électronique, l’électroménager et l’électricité, les cosmétiques, les produits d'entretien et détergents, les matériaux de construction, l’outillage et l'artisanat, note le communiqué. «Un vaste programme d'activités culturelles est prévu en marge de cet évènement. Il contribue à mettre en valeur les capacités de l'Algérie dans les domaines touristiques», précise la même source. Cette édition vise aussi à créer une dynamique pour de nouvelles opportunités d'exportation et de partenariat entre les entreprises algériennes et leurs homologues américaines et de développer les flux commerciaux entre les Etats- Unis d'Amérique et l'Algérie.

M. Djellab a encouragé, lors de cette réunion, les opérateurs économiques nationaux à mettre à profit leur participation à cette manifestation pour, d'une part, faire valoir la diversité et la qualité des produits algériens et, d'autre part, prospecter des débouchés aux produits agricoles, agroalimentaires et industriels algériens sur le marché américain. Par la même occasion, il a mis en exergue la préparation des prochains évènements, notamment la participation de l’Algérie en qualité d’invité d’honneur de la Foire internationale de Gand (Belgique), prévue du 15 au 23 septembre 2018, et l’organisation d’une exposition spécifique des produits algériens à Nouakchott (Mauritanie), durant la 3e semaine du mois d’octobre 2018. Pour ce qui est de l’exposition spécifique des produits algériens à Nouakchott (Mauritanie), les opérateurs économiques ont manifesté leur engagement pour une participation effective, dans l’objectif du renforcement de la présence des produits algériens et du développement du partenariat économique et commercial avec la Mauritanie, conclut le communiqué.