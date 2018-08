Voitures Ã©lectriques au premier semestre 2018 : Hausse de 42% desâ€ˆventes en Europe

Le nombre total de voitures électriques en Europe se chiffre à un million, avec une hausse des ventes de 42 % au cours du premier semestre de cette année, indique une étude d'EV-Volumes, une base de données des ventes de voitures électriques. Quelque 195.000 véhicules électriques (batterie et hybride) ont été vendus en Europe durant les six premiers mois de 2018, soit une hausse de 42% en glissement annuel. Si cette tendance se poursuit, le nombre total de véhicules électriques en Europe devrait avoisiner les 1,35 million d'ici la fin de l'année, toujours selon EV-Volumes.

La Norvège figure toujours à la première place parmi les pays européens avec 36.500 véhicules électriques vendus durant cette période. Cette étude prévoit un total de 84.000 pour la Norvège d'ici la fin de l'année, soit 45% du parc national. Toutefois, l'Allemagne pourrait la dépasser d'ici la fin 2018. L'Europe a atteint le seuil symbolique d'un million d'unités un an après la Chine, mais avant les Etats-Unis qui sont censés y parvenir plus tard dans l'année. «Arriver à un million de véhicules électriques est une étape importante vers l'électrification et l'atteinte des objectifs d'émissions, mais ce n'est bien sûr pas suffisant», a commenté un analyste à EV-Volumes.