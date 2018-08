Prix du panier de lâ€™Opep : Ã  plus de 74 dollars

Le prix du panier de référence du brut de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s’est établi vendredi à 74,02 dollars, contre 73,01 dollars la veille, a indiqué hier cette organisation sur son site web.

Introduit en 2005, le panier de référence de l'Opep comprend quinze types de pétrole : le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djeno (Congo), Oriente (Ecuador), Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon), l'Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (kuwait), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marin(Qatar), Arab Light (Arabie Saoudite), Murban (UAE) et le Mery (Venezuela). Vendredi, le Brent a touché son plus haut niveau en près d'un mois et demi à 76,42 dollars. «Le pétrole a reçu un coup de fouet du marché des changes, alors que le dollar reculait», ont commenté des analystes. Les mesures prises par Washington dans le cadre de la sortie des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien empêcheront, début novembre, les importateurs de pétrole de se fournir auprès de Téhéran. Alors que les acheteurs se préparent à l'entrée en vigueur de ces sanctions, les exportations iraniennes reculent déjà. «L'Iran est le troisième plus grand producteur de l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole), et sa production pourrait reculer de 1 million à 2,5 millions de barils par jour», selon les spécialistes. Des membres de l'Opep ainsi que des représentants de leurs partenaires, qui contrôlent leurs extractions depuis début 2017 pour éviter un surplus de l'offre, se réuniront la dernière semaine du mois. Pour rappel, les 24 pays producteurs Opep et non Opep, ont convenu le 23 juin dernier à Vienne de limiter à 100% leur niveau de respect des engagements pris dans le cadre de l’accord de baisse de la production pétrolière des pays Opep-non Opep. Ces pays comptent discuter des évolutions du marché pétrolier suite à cette décision, le 23 septembre prochain à Alger, dans le cadre de la 10e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays Opep-non Opep (JMMC).



Cours de l’or noir en Asie : orientés à la baisse



Les cours pétroliers étaient orientés à la baisse lundi en Asie ; les investisseurs verrouillant des bénéfices après que le brut eut bouclé vendredi sa première semaine de hausse en plus d'un mois. Vers 04h00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en octobre, reculait de 4 cents à 68,68 dollars dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en octobre, cédait 5 cents à 75,77 dollars. La baisse du nombre de puits en activité aux Etats-Unis et le recul des réserves américaines de brut ont contribué à doper les prix la semaine dernière. La société Baker Hughes a annoncé vendredi dans son rapport hebdomadaire que le nombre de puits de forage en activité aux Etats-Unis avait baissé de 9 unités à 860, soit le recul le plus important depuis mai 2016.

Le gouvernement a par ailleurs fait état en milieu de semaine d'une baisse des réserves américaines de pétrole, ce qui pointe vers une plus forte demande au sein de la première économie au monde. «La baisse du nombre de puits en activité et le recul des réserves américaines la semaine dernière soutiennent les prix, mais le conflit commercial sino-américain pourrait peser sur la croissance mondiale et sur la demande en pétrole», a déclaré Stephen Innes, analyste chez OANDA. «En dépit de craintes grandissantes quant au risque de surabondance de l'offre, les marchés continueront d'être soutenus par les sanctions américaines contre l'Iran», a-t-il ajouté.