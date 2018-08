Conjoncture : Tendance maÃ®trisÃ©e

La maîtrise de l’inflation, cet élément clé de la dimension macroéconomique constitue un axe majeur de la politique monétaire du pays. Dans cette optique, des actions ont été initiées par la Banque d’Algérie pour optimiser, entre autres, le niveau de résorption des surliquidités sur le marché monétaire et, stimuler, en définitive, le processus de désinflation, entamé en 2013 avec un net recul du taux d’inflation. Une politique monétaire appropriée qui a permis de soutenir les efforts de maîtrise de l’inflation durant ces dernières années. Dans ce sens, et dans le sillage de la démarche de consolidation de la stabilité financière, l’année 2014, aura enregistré une réforme notable du dispositif prudentiel mis en place par la banque d’Algérie. L’évolution des chiffres relatifs à l’inflation témoigne, en fait, de l’efficacité de la politique monétaire adoptée jusque là. Au premier semestre de 2011, l’inflation a atteint 5,7% pour reculer à 4,5% durant le deuxième semestre. Ce taux montera à 7,29% en mars 2012 et à 9,2% en juin de la même année. En 2013, ce taux est redescendu à 3,3% pour s’établir à 2,9% en 2014. Ce processus de désinflation, amorcé, en février 2013, sera maintenu, ainsi en 2014 avec un taux de 2,92 % 2014 après le pic de 2012. L’indice de l’inflation a légèrement évolué durant les années qui suivront mais sans toutefois atteindre des seuils alarmants. Les données de l’office national des statistiques viennent de confirmer cette tendance à travers l’évolution des prix à la consommation en rythme annuel qui a été de 4,8% jusqu'à juillet 2018 et qui représente le taux d’inflation moyen annuel calculé en tenant compte de 12 mois allant de août 2017 à juillet 2018 par rapport à la période allant d’août 2016 à juillet 2017. Un niveau qui s’est même révélé inférieur aux prévisions de la loi de finances 2018 qui tablaient sur une inflation de 5,5%. Un indicateur qui donne raison au gouvernement dans ses choix en matière de stabilisation des finances publiques notamment à travers l’option pour la planche à billet et qui, aussi, sont venues contredire les prévisions du FMI contenues dans un rapport publié, le 16 juillet dernier, et qui anticipaient une forte poussée inflationniste, en Algérie. Le FMI avait prévu un taux d’inflation des prix à la consommation de 7,4% pour l’année en cours et 7,6% pour l’année prochaine. Le taux d’inflation pour 2018 et 2019 serait ainsi en forte hausse par rapport à 2017 où le taux avait atteint 5,6%. A ce pessimisme, l’ONS affirmait, le 23 juillet, que le taux d’inflation moyen annuel jusqu’à fin juin 2018 s’était établi à 4,6%. Une cadence qui devrait se maintenir jusqu’à la fin de l’année. Les ajustements du cours de change du dinar s’inscrivent également dans cette démarche de stabilisation du taux d’inflation, indiquent pour leur part, les responsables de la Banque d’Algérie. Ces ajustements sont censés permettre « d’éviter d’alimenter de potentielles pressions inflationnistes, notamment en contexte de relative abondance de liquidités, induites par le recours au financement monétaire pour la couverture, notamment, des besoins de financement du Trésor et de la dette publique», ont-ils souligné récemment. A ce propos, et « face à l’expansion de la liquidité bancaire de près de 57% en moyenne, enregistrée au 1er semestre 2018, conséquemment au lancement du financement non conventionnel, à compter du 4e trimestre 2017, la Banque d’Algérie a en effet enclenché ses instruments de conduite de politique monétaire, dans un objectif qui consiste à parer à toutes éventuelles poussées inflationnistes importantes.

D. Akila