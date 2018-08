Voie ferroviaire Touggourt - Hassi Messaoud : Livraison fin 2019

Les travaux de réalisation de la voie ferroviaire reliant Touggourt à Hassi Messaoud (wilaya de Ouargla) enregistrent une "cadence accélérée" avec un taux d’avancement dépassant les 52 % "ce qui permettra la livraison du projet dans les délais prévus, à savoir fin 2019", a-t-on appris dimanche auprès de la Direction locale des transports (DT).

Les travaux de terrassement ont été achevés dans une grande partie de ce projet qui s'étend sur une distance linéaire de 150 km, soit 96 km de voie en sens unique et 54 km en double voie, ainsi que la pose des rames sur plus de 7 km, a indiqué la même source. Outre ces travaux lancés en 2013, neuf ouvrages d’arts ont été réalisés dont des ponts, des murs de soutènement et des passages souterrains destinés aux cheptels, notamment aux dromadaires, alors que le dixième ouvrage est en cours d’achèvement, a-t-on ajouté.

Confié à plusieurs entreprises nationales de réalisation, le projet de la ligne ferroviaire Touggourt-Hassi Messaoud, d'un investissement de près de 70 milliards de dinars consacré au titre de programme complémentaire, revêt une importance économique et sociale en mesure d'assurer, a-t-on souligné, de meilleures conditions de déplacement au profit des utilisateurs de ce mode de transport et d'impulser une dynamique socioéconomique.

Comme il offrira, une fois réceptionné, de nouvelles opportunités en matière d’emploi et promouvra le développement local dans cette région dans le sud-est du pays, de manière générale.