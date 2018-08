Certification dâ€™entreprises algÃ©riennes : Aux normes internationales

Après avoir réussi le passage du cap des exportations, Bomare Company s’attaque désormais à un autre chantier non moins important, en l’occurrence la certification de ses produits. Le premier opérateur national à faire de l’export vers le marché européen (Espagne, Portugal et Italie) sous la marque commerciale «Stream System» annonce à cet effet l’obtention de la certification «ISO 9001» dans sa toute dernière version 2015, devenant du coup parmi les «premières» entreprises dans le domaine de l’industrie électronique en Algérie à obtenir cette récompense, indique un communiqué de presse. Ce dernier explique qu’en plus de l’expérience et des compétences acquises en 17 ans d’activité dans le domaine, cette certification apporte des changements «profonds» quant à la manière par laquelle une entreprise est en mesure de gérer ses activités pour être qualifiée d'une entreprise de qualité. Elle intègre également l’analyse de risque, la prise en compte de l’environnement externe, et place la satisfaction «continue» des clients et toutes les parties intéressées au «cœur» de sa stratégie. Pour le Directeur Exécutif de Bomare Company, cette belle performance, effective depuis quelques jours seulement, constitue le fruit de «l’engagement» de son entreprise et de tous ses employés à «mettre à niveau» son organisation et ses produits, pour les hisser aux normes internationales. «Elle vient consolider et récompenser la démarche qualité engagée qui a fait le succès de notre société, non seulement en Algérie, mais aussi en Europe», a souligné à ce sujet Ali Boumediene, assurant que Bomare Company confirme, via cette certification, son objectif de «satisfaire» l’ensemble de sa clientèle, ses partenaires et ses fournisseurs, grâce à une offre de «qualité» adaptée à toutes les exigences, un système de management qui «répond aux normes internationales les plus rigoureuses» et une gestion opérationnelle «efficace». À noter par ailleurs que les produits de Bomare Company sont labellisés «Bassma Djazaïria» (taux d’intégration supérieur à 40%), certifiés CE «Conformité Européenne» et RoHS «La Directive européenne RoHS qui vise à limiter l'utilisation des substances dangereuses» respectant ainsi l’environnement dans lequel nous vivons.

S. A. M.