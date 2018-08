AlgÃ©rie TÃ©lÃ©com : Â« Idoom Fibre Pro Â», nouvelle offre pour les entreprises

Après avoir proposé son offre aux particuliers, voilà qu’aujourd’hui Algérie Télécom élargit son offre du service internet par fibre aux professionnels et aux entreprises. L’opérateur historique de téléphonie fixe a dévoilé, hier, sa nouvelle offre «Idoom fibre pro» destinée aux entreprises au meilleur prix, avec des avantages uniques permettant aux professionnels de profiter pleinement de la téléphonie et de l'internet.

Pour l'offre Idoom Fibre Professionnel Téléphonie, le client bénéficie d'appels à 4DA/ Min vers le local et le national et d'appels à 9 DA/Min vers le mobile avec un forfait de 150 DA/ HT par mois. Quant à l'offre Idoom Fibre Professionnel Internet, le client bénéficie d'un débit allant de 02 Mbps à 20 Mbps, indique un communiqué du service de communication de la direction générale d’Algérie Télécom.

Il est à souligner que l’offre Idoom Fibre, lancée officiellement en février dernier à Alger, a été déployée, dans une première phase, dans 5 wilayas, et a concerné exclusivement les clients raccordés au réseau FTTH (Fiber to the Home ou fibre optique jusqu’au domicile) qui permet un débit internet jusqu’à 100 Mégabit/s pour le résidentiel, selon Algérie Télécom (AT).

Cette offre, qui a été déployée, dans un premier temps, dans les wilayas d’Alger, Tizi Ouzou, Blida, Bouira et Oran, est destinée aussi bien aux clients résidentiels qu’aux entreprises dont la ligne est connectée au réseau FTTH, une technologie qui utilise la fibre optique de bout en bout, c’est-à-dire depuis les infrastructures de l’opérateur AT jusqu’au modem du client.

Selon le même communiqué, pour information, en cas de modernisation du réseau, les clients existants sur l'offre Idoom ADSL seront automatiquement basculés vers une offre équivalente à leur offre actuelle, les redevances mensuelles de l'Internet, l'abonnement téléphonique et les tarifs de communications resteront les mêmes.

«En cas de développement du réseau, les clients professionnels désirant souscrire à l'offre Fibre Professionnelle devront s'acquitter des frais du modem et des frais de raccordement selon le tarif de l'offre en vigueur, sous réserve d'éligibilité et avec un engagement de 12 mois», précise Algérie Télécom, qui estime qu’ à travers ces nouvelles offres, Algérie Télécom entend répondre de manière optimale aux attentes de ses clients entreprises et les accompagner dans l’accomplissement de leur succès et leur transformation digitale.

Pour plus d’informations, Algérie Télécom vous invite à visiter le site web : «www.algerietelecom.dz», ou à prendre contact avec nos web conseillers sur la page Facebook d'Algérie Télécom : «www.facebook.com/algerietelecomgroupe».

Pour rappel, Algérie Télécom avait mentionné à maintes reprises que les anciens quartiers et cités souffrant du problème de débit et de la qualité de service seront, quant à eux, modernisés, selon un programme mis en place par AT. Le réseau FTTH sera déployé au niveau des agglomérations les plus dynamiques.

Les nouvelles cités AADL, LPP, promotions immobilières et logements sociaux devront être automatiquement équipés par cette technologie, ainsi que les grandes entreprises, les PME/PMI et les services publics (notamment les établissements universitaires et scolaires).

Cela représente pour Algérie Telecom, 725 communes, réparties sur 48 wilayas regroupant plus de 1,5 million de nouveaux logements recensés, a précisé AT.

Mohamed Mendaci