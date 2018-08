Port de Mostaganem : PrÃ¨s de 88.000 voyageurs y ont transitÃ© en 8 mois

Le nombre de voyageurs ayant transité en aller-retour par le port de Mostaganem en 2018 a atteint près de 88.000, a-t-on appris hier auprès de l’Entreprise portuaire maritime (EPM). Les chiffres communiqués par le service statistiques de la Direction commerciale de l’EPM font montre d’une certaine stabilité dans le nombre des voyageurs arrivant au pays, avec 50.085 voyageurs et 38.505 autres quittant le sol national, en comparaison avec la même période de l’année écoulée. La période allant du 1er janvier au 21 août 2018 a connu le passage de 36.785 véhicules (aller et retour) par la gare maritime du port de Mostaganem, a ajouté la même source. D’autre part, le nombre de voyageurs ayant transité par le port de Mostaganem depuis le début de la saison estivale, le 1er juin dernier, a atteint les 35.000, en plus de 15.072 véhicules (aller et retour), ce qui représente 40 % du bilan global, a-t-on indiqué.

Ce bilan, jugé positif par l’EPM, a été réalisé à travers 114 traversées maritimes organisées par un opérateur privé étranger garantissant le transport maritime international entre le port de Mostaganem et le port espagnol de Valences durant l’année 2017, en comparaison avec l’année 2016, après que le nombre des voyageurs (aller et retour) ait atteint les 178.000 voyageurs. En outre, le nombre des véhicules (aller et retour) a, pour sa part, doublé passant de 31.000 véhicules en 2016 à 70.000 véhicules en 2017. Cette mutation dans l’activité commerciale a été réalisée après l’ouverture d’une nouvelle ligne de voyageurs entre le port de Mostaganem et le port de Barcelone (Espagne), en plus des lignes Mostaganem-Alicante et Mostaganem-Valences, qui sont entrés en service en 2016, permettant aux opérateurs commerciaux dans ce domaine de réaliser plus de 200 traversées maritimes, a-t-on indiqué.