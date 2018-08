Science / ForÃªts : La diversitÃ© dans les espÃ¨ces dâ€™arbre renforce le stockage de carbone

Des scientifiques ont prouvé que la diversité dans les espèces d'arbres augmentait le stockage du carbone dans les écosystèmes des forêts subtropicales, selon l'Institut de la botanique de l'Académie des sciences de Chine.

Les écosystèmes forestiers font partie intégrante du cycle mondial du carbone, absorbant et libérant de grandes quantités de carbone pendant de courtes périodes ou les accumulant durant de plus longues périodes.

Cependant, il reste des incertitudes quant à savoir si les flux et les stocks de carbone diffèrent entre les forêts à grande et faible richesse en espèces.

Des scientifiques venus de Chine, d'Allemagne et de Suisse ont surveillé pendant six ans 27 parcelles forestières dans la Réserve naturelle de Gutianshan de la province chinoise du Zhejiang (est). Ils ont découvert que les parcelles forestières riches en espèces avaient des flux et des stocks de carbone plus élevés que celles présentant une faible richesse en espèces. En outre, les anciennes parcelles forestières avaient des stocks de carbone plus élevés que les jeunes. Selon les scientifiques, les écosystèmes de forêts possédant une grande richesse en termes d'espèces ont des cycles de carbone plus rapides.

Parallèlement, plus de carbone peut être stocké au-dessus ou au-dessous du sol dans les tiges, les racines, le bois mort et sec, la litière et le sol.