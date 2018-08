Feux de forÃªt : campagne de sensibilisation en direction des usagers de la route Ã  Alger

Une campagne de sensibilisation sur les causes des feux de forêts a été lancée dimanche à Alger en direction des usagers de la route en provenance des différentes wilayas.

Organisée par la Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger en coordination avec les services de la Sûreté d'Alger et l'Association de chasse Ecologia, sous le slogan «La protection de nos forêts est la responsabilité de tous», cette campagne «vise à sensibiliser les citoyens sur les causes des départs de feux de forêts comme les cigarettes jetées en bord de route ou les braises de barbecue en forêt mal, voire non éteintes», a indiqué à l'APS le commandant Abdelkader Messabis, chef de la circonscription forêts Alger-est.

A cette occasion, des dépliants ont été distribués, au niveau des «barrages» de sécurité de la wilaya d'Alger, aux usagers de la route en provenance des différentes wilayas, expliquant les causes des départs de feux de forêts et les mesures de prévention contre ces catastrophes.

Au niveau de la forêt Paradou (commune de Hydra), les citoyens ont reçu des explications détaillées sur les règles de civilité à observer en milieu forestier. Il s'agit notamment d'éteindre les cigarettes avant de les jeter dans les poubelles, veiller à ne pas jeter les ordures anarchiquement dans la forêt, respecter les lieux réservés aux barbecues et veiller à bien éteindre le feu avant de quitter les lieux.

Le commandant Messabis a fait état d'une importante baisse des feux de forêts en 2018 par rapport à l'année précédente grâce aux campagnes de sensibilisation et de prévention menées par la Direction générale des forêts tout au long de l'année ainsi qu'au plan de prévention qu'elle a tracé.

La wilaya d'Alger compte 5.000 hectares forestiers dont 25 forêts urbaines dotées de toutes les commodités, a-t-il rappelé.

Pour sa part, le président de l'association de chasse Ecologia, Abderrahmane Chaïb, a indiqué que cette campagne de sensibilisation et de lutte contre les feux de forêts a été initiée par son association pour sensibiliser les citoyens à l'importance de protéger les forêts, ajoutant que d'autres programmes ont été mis en place dans ce sens pour toute l'année. Le chef de service de la protection de la faune et de la flore de la circonscription de Bir Khadem, Fayçal Guezouz, a rappelé que la Direction générale des forêts a élaboré un plan de prévention contre les feux de forêts. Il s'agit en l'occurrence de la réalisation de postes de surveillance, l'ouverture de pistes et la mise en place d'une équipe d'intervention rapide, a-t-il précisé. Le président de l'Association des Chasseurs d'Alger, Mohamed Saoudi, a évoqué, pour sa part, l'importance de protéger le patrimoine végétal et animal, ajoutant que les campagnes de sensibilisation ont porté leurs fruits.