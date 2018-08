Lâ€™arganier de Tindouf : une prÃ©sence salutaire

Un documentaire visionné il y a quelques jours sur une chaîne publique a permis de mettre l’accent sur les difficiles conditions dans lesquelles les agriculteurs et gardes forestiers de la région de Tindouf tentent de faire revivre la culture de l’arganier.

Le documentaire en question s’est notamment employé à montrer la difficulté de concilier les nomades de la région et le milieu floristique saharien dans lequel ils évoluent. Les raisons de ces difficultés sont multiples : d’abord, il faut, si l’on se base sur les indications fournies par les conservateurs des forêts de la région, savoir que la flore à caractère saharien de la wilaya de Tindouf, dans le Sud-ouest algérien, est relativement limitée et de surcroit très vulnérable à la moindre agression, soit-elle de l’homme ou du climat. Constituée principalement d’arganiers, d’acacias, de palmiers de tamaris et de quelques rares autres espèces, répartis le plus souvent dans des lits d’oued où l’eau est moins rare, cette flore subit en effet l’activité de l’homme, cause directe de sa fragilisation et ce, à travers, d’une part, le surpàturage, car le milieu naturel de cette flore se trouve en même temps un territoire de parcours pour les troupeaux de camelins et de caprins de la région de Tindouf, et d’autre part, l’existence d’une industrie artisanale du charbon où le bois de l’arganier et de l’acacia continue malheureusement de servir de matière première à cette industrie.

On notera, à ce titre, que la wilaya de Tindouf est la seule et, à un degré moindre, celle de Mostaganem (bassin de retenue d’eau d’Oued El Ma), à travers tout le territoire national, qui renferme des arganiers. On notera également que cet arbre est une espèce végétale rare, endémique, qui appartient à une famille tropicale, celle des sapotacées. Ainsi, l’arganier croît dans les zones semi-arides où, d’un point de vue écologique, il joue un rôle très important, voire irremplaçable dans la lutte contre la désertification et l’érosion. Son utilité est multiple : bois, huile d’argan, tourteau et feuillage. Quant à l’acacia, c’est un genre d’arbres et d’arbustes —il y a 1.500 espèces réparties à travers le monde— qui se rencontrent dans une grande variété de conditions écologiques, allant des zones littorales, fortement arrosées, aux zones intérieures faiblement arrosées, en passant par les zones arides ou subarides. C’est cependant dans ces dernières qu’on les rencontre le plus ; ils possèdent alors des tiges transformées en cladodes (rameaux aplatis simulant des feuilles). Leur position verticale assure une protection contre la déshydratation et la trop grande insolation.

Combiner élevage, culture agricole et nomadisme en milieu saharien



Conséquence directe du surpàturage et de l’industrie artisanale du charbon à partir de ces arbres, à peine ont-elles commencé à sortir du sol que les jeunes pousses des principaux éléments de cette flore —arganiers, acacias et palmiers en premier lieu— sont soit dévorées par les animaux en question, particulièrement les caprins, soit vont servir à d’autres usages que ceux liés à leur pérennisation proprement dite. Mais il n’empêche : dans les deux fermes agricoles de la région de Tindouf, qui servent aussi de lieu d’hébergement de dromadaires et de chèvres, il y a malgré tout cette volonté de tout faire pour protéger ces espèces rares, dans la mesure où des cultures vivrières telles celles de légumes sous serre y sont pratiquées sur de nombreux hectares. Le tout à l’image précisément de l’arganier et du palmier- dattier qui, à ce titre, bénéficient entre autres de l’irrigation et du compte-gouttes. Pour tout dire, en dépit de l’activité quelquefois négative de l’homme, cause directe de la fragilisation des espèces en question, la wilaya de Tindouf a cette particularité de pouvoir malgré tout combiner, non sans difficultés, culture de l’arganier et du palmier- dattier, élevage de camelins et de caprins ainsi que transhumance en milieu saharien. C’est d’ailleurs tout l’intérêt du documentaire en question qui a su montrer une réalité bien souvent méconnue par l’Algérien lambda.

Kamel Bouslama