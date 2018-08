16es rencontres cinÃ©matographiques de BÃ©jaÃ¯a : crÃ©er des passerelles

Afin de présenter les grandes lignes des 16es Rencontres cinématographiques de Béjaïa, qui se tiendront du 1er au 6 septembre, une conférence de presse a eu lieu, dimanche à la cinémathèque algérienne, animée par Leila Aoudj, directrice artistique de l’événement.

Avec une riche programmation de projection, suivie de débats et rencontres avec cinéastes et comédiens, pas moins de vingt films seront à l’honneur des 16es rencontres cinématographiques de Béjaïa entre long-métrage de fiction, court-métrage et film documentaire.

Sur un total de 500 films visionnés, seulement 24 ont été sélectionnés dont 21 en avant- première algérienne. Parmi eux, une dizaine de films algériens, à l’exemple de «Les figues» de Dendoune Nadir, «Fleur de Cactus» de Hala Elkhourssy, «Jusqu’à la fin des temps» de Yasmine Chouikh, «About de last night» de Mustapha Zaoui ainsi que «La bataille d’Alger, un film dans l’histoire» de Malek bensmail, récemment primé au festival international du film arabe à Oran.

A propos des nouveautés de cette années, Leila Aoudj précise avoir «initié plusieurs activités qui finalement se rejoignent toutes dans l’esprit, celui de fédérer autour des rencontres et qui prend son sens encore plus aujourd’hui que d’habitude, parce que toutes les initiatives mises en place sont dans un but direct ou indirect de créer des passerelles pour le partage et la promotion du 7e art».

Pour la rencontre nationale des cinéclubs, cette initiative bougiote devrait rassembler toutes les initiatives de ce genre des quatre coins du pays pour débattre et partager les expériences et le savoir-faire, un partage de plusieurs expériences de différentes wilayas dans l’esprit de la thématique des 16es rencontres cinématographiques de Béjaïa. Ces rencontres auront lieu les 02 et le 03 septembre sous la houlette d’Amine Hattou, responsable de cette rencontre nationale des ciné-clubs. Ces deux journées, organisées en partenariat avec l’Onda (Office national des droits d’auteurs), seront aussi marquées par la présence de l’universitaire Latifa Lafer, de la fédération tunisienne des ciné-clubs et la maison des cinéastes de Nouakchott de Mauritanie. «C’est intéressant de voir comment les autres évoluent pour ce qui est des ciné-clubs. Par ailleurs, Latifa Lafer va fédérer toute cette énergie pour créer de bonnes bases et un débat fructueux autour des ciné-clubs», a lancé Leila Aoudj.

Il est à noter que les ciné-clubs qui seront présents sont notamment de Mascara, qui existent depuis trente ans, et ceux de Tlemcen, d’Alger, de Annaba, le «Ciné Plus» de Timezrit et bien sûr celui de l’association Project’heurts,

«Allons voir un film». L’autre nouveauté de cette année est l’invitation pour la première fois d’une dizaine de festivals de cinéma à travers le monde. Pour faire connaitre les cinéastes et les films algériens ainsi que ceux des autres pays qui sont sélectionnés dans le cadre des RCB dans l’esprit de créer des ponts entre les différents festivals cinématographiques, à l’instar de ceux qui se déroulent en Corse, en Mauritanie, en Tunisie et en Suisse.

Kader Bentounès

24 films à l’affiche et une rencontre des ciné-clubs



Une rencontre nationale des ciné-clubs réuniras les animateurs de huit clubs lors des 16es Rencontres cinématographiques de Béjaïa qui prévoient 24 films à l'affiche de cette édition qui se tiendra du 1er au 6 septembre, annoncent les organisateurs. Lors d'un point de presse animé dimanche à Alger, les organisateurs des 16es Rcb ont annoncé le lancement des premières rencontres nationales des ciné-clubs avec la participation d'animateurs de huit organisations algériennes et étrangères. Les ciné-clubs de Mascara, Annaba, Béjaïa, Tlemcen, Sétif, Alger et Bordj Bou-Arréridj prendront part à cette rencontre en plus de la fédération tunisienne des ciné-clubs et de la maison du cinéma de Nouakchott (Mauritanie). Autre rencontre prévue dans le cadre des Rcb, celle des directeurs de festivals qui réunira une dizaine de directeurs de festivals mauritanien, suisse, égyptien, maltais ou encore algérien pour créer une plateforme d'échange. 24 films sont à l'affiche majoritairement des premières en Algérie, dont 10 courts métrages, six documentaires et huit longs métrages de fiction dont «Des figues en Avril» de Nadir Dendoune (France), programmé en ouverture de cette édition à cinémathèque de Béjaïa. Les réalisateurs algériens Yasmine Chouikh et Malek Bensmail présenteront leurs dernières œuvres «Jusqu'à la fin des temps» et «La bataille d'Alger, un film dans l'histoire» au public qui a également rendez-vous avec des films comme les courts métrages «Wanas» de Ahmed Nader (Egypte), «Roméo épousa Juliette» de la Tunisienne Hinde Boudjemâa ou encore avec le documentaire «Pastorales électriques» de Ivan Boccara (Maroc). Les longs métrages «Les derniers jours de la ville" de Tamer El Saïd (Egypte), «Nhebbek Hedi» de Mohamed Ben Attia (Tunisie) ou «Ali, la chèvre et Ibrahim» de Charif El Bandary sont également à l'affiche des Rcb qui prévoient un focus dédié au Fonds arabe des arts et de la culture (Afac). Attendues par le public, ces rencontres organisées par l'association «Project`heurts» prévoient la tenue d'ateliers animés par quelques-uns des réalisateurs invités en plus des traditionnels café-cinéma animés au Théâtre régional Abdelmalek-Bouguermouh au lendemain de la projection de leurs œuvres. Les rencontres cinématographiques de Béjaïa ont été créées en 2003 par l’association «Project`heurts», avec le soutien des collectivités locales, de l’Institut français d’Algérie et de quelques opérateurs économiques locaux.