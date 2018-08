Grand angle : Et le nerf de la guerre ?

Le président français Emmanuel Macron a annoncé hier qu'il présenterait «dans les prochains mois» un projet de renforcement de la sécurité en Europe, estimant qu'elle ne peut plus reposer uniquement sur les Etats-Unis. «L'Europe ne peut plus remettre sa sécurité aux seuls Etats-Unis. C'est à nous aujourd'hui de prendre nos responsabilités et de garantir la sécurité et donc la souveraineté européenne», a-t-il déclaré. Un appel qui fait aussi office de constat amer devant l’incapacité de l’Europe à se doter d’une politique de défense commune.

Si, en 1954, la tentative d'une Communauté européenne de la défense (CED) a échoué, la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) inscrite dans les Traités européens depuis le Traité de Nice (2000) et qui fait partie intégrante de la Politique étrangère européenne de sécurité commune (PESC) n’a pas évoluer pour autant. Restée étroitement liée à l’Otan, la défense européenne est aussi tributaire de la nouvelle humeur américain imposée par le président Trump, guidée par le principe de «qui paie les violons choisit la musique». Même le fond européen de défense qui sera doté de 1,5 milliards d’euros par ans à partir de 2020 contre 590 millions actuellement n’a pu mettre un terme à cette lacune.

Pour revisiter l'architecture européenne de défense et de sécurité, l’Europe doit impérativement mettre la main à la poche. Un geste, qui pas si évident que ça, à l’heure ou Paris annonce un déficit public en 2018, aux alentours de 2,6% du produit intérieur brut (PIB) et que l’Europe des frontières redevient une réalité palpable.

M. T.