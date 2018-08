Syrie : Les craintes de Moscou

Les chefs de l'Etat turc, russe et iranien s'entretiendront le 7 septembre en Iran pour leur troisième sommet tripartite sur la Syrie, a annoncé hier la TRT, télévision d'Etat turque. "Le président Recep Tayyip Erdogan se rendra en Iran le 7 septembre pour des discussions sur la Syrie, et assistera au sommet avec la Russie et l'Iran", affirme la TRT. La dernière rencontre de ce type entre les présidents russe, turc et iranien a eu lieu à Ankara en avril, et avant cela à Sotchi, en Russie, en novembre 2017. A l’époque, Moscou avait vivement critiqué les Etats-Unis pour leur refus d'assister à la 10e série de négociations internationales sur la Syrie qui s’est tenue dans la ville russe. Moscou avait invité Washington à y assister en tant qu'observateur à ces pourparlers, organisées sous le « format Astana », mais les Etats-Unis ont décliné cette offre arguant du fait que « si accord il y’a, il ne pourra émaner qu’à partir de Genève ».

La Russie avait d’ailleurs qualifié cette réponse de «regrettable». «Nous considérons la réticence des Etats-Unis d’envoyer à l’époque des représentants à Sotchi comme un désir de rabaisser l'importance du format Astana, et plus généralement de tout effort de médiation dans les affaires syriennes qui ne serait pas contrôlé par Washington», avait déclaré Mme Zakharova, porte parole du ministère russe des AE. On se rappelle même que le ton était monté entre russes et américains au point ou Moscou avait qualifié l'appel de Washington à donner la priorité aux pourparlers de Genève d’«hypocrite ». Le sommet du 7 septembre aura lieu à Tabriz (nord) plutôt qu'à Téhéran. M. Erdogan avait toutefois indiqué fin juillet qu'il souhaitait organiser le 7 septembre un sommet sur la Syrie en Turquie avec Moscou, Paris et Berlin. Mais selon des informations parues dans la presse ces dernières semaines, il semblait de plus en plus probable qu'un tel sommet ne se tiendrait finalement pas et serait remplacé par le sommet tripartite en Iran.



Mises en garde de la Russie



A l’heure ou selon certaines sources, l’armée syrienne s’apprête à mener une attaque contre la province d'Idleb, ultime fief des terroristes et rebelles dans le pays, le ministère russe de la défense a mis en garde contre une possible mise en scène d'attaque chimique qui pourrait se produire en Syrie. Cette annonce intervient au moment ou certaines capitales occidentales font état d’une possible crise humanitaire en cas d’offensive de Damas contre cette «zone de désescalade» mise en place à l'issue des négociations de paix d'Astana.

Le général Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, a fait savoir le 26 août dernier que des «experts étrangers anglophones» étaient arrivés en Syrie pour mettre en scène une attaque chimique au chlore dans la région d'Idleb. «Selon le Centre russe pour la réconciliation en Syrie, qui a reçu des informations de résidents d'Idleb, des spécialistes étrangers anglophones sont arrivés dans la localité de Hbit, au sud de la zone de désescalade, dans le but de mettre en scène une attaque chimique à l'aide d'engins explosifs au chlore», a expliqué le porte-parole, cité par l'agence de presse russe Tass.

Il a précisé que la mise en scène, pourrait se produire à Kafr Zita. Des habitants du nord de la Syrie auraient été transportés à Kafr Zita et se prépareraient actuellement à jouer les acteurs de cette mise en scène, a ajouté le porte-parole.

Ce même groupe d'habitants va être utilisé par des «faux Casques blancs» et devrait «filmer des scènes qui seront ensuite diffusées dans les médias du Moyen-Orient, ainsi que dans les médias anglophones», a-t-il poursuivi.

En même temps, Paris et Londres avaient joint leur voix à celle de Washington, dans un communiqué commun qui spécifiait : «Nous soulignons également notre inquiétude face à une possible (et illégale) nouvelle utilisation d'armes chimiques [...] Nous restons résolus à agir si le régime d'Assad utilise à nouveau des armes chimiques.» En avril, attribuant sans preuves au gouvernement syrien une présumée attaque chimique à Douma, les Etats-Unis et leurs alliés, dont Paris et Londres, avaient bombardé plusieurs cibles en Syrie.

