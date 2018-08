RÃ©conciliation interpalestinienne : Lâ€™Ã©gypte prÃ©sente de nouvelles propositions

Un haut responsable du Fatah a déclaré que l'Égypte avait fait de nouvelles propositions pour parvenir à une réconciliation palestinienne interne et ramener l'unité nationale.

«Nous donnerons notre réponse aux nouvelles propositions de l'Egypte sur la réconciliation dans les 24 heures à venir", a indiqué Azzam al-Ahmad, qui présidait la délégation du Fatah qui a discuté pendant deux jours au Caire avec les hauts responsables des services égyptiens de renseignement et de sécurité. "Notre position est que la question de la Réconciliation doit être résolue en premier", a déclaré M. al-Ahmad, cité par l'agence de presse palestinienne Wafa.

"Ensuite nous pourrons passer au dossier d'une trêve avec Israël, ainsi qu'aux projets d'aide et de développement dans la bande de Ghaza", a-t-il ajouté. La semaine dernière, Le Caire a hébergé une nouvelle session de dialogue entre les hauts responsables des services égyptiens de renseignement et de sécurité et les dirigeants des factions et mouvements politiques palestiniens, dont le mouvement Hamas. Un peu plus tôt dimanche, un haut responsable palestinien de Ghaza a déclaré que le dialogue intra-palestinien parrainé par l'Egypte au sujet d'un accord de cessez-le-feu avec Israël reprendrait au Caire cette semaine.



Plus de 6.000 Palestiniens dans les prisons israéliennes



Par ailleurs, 450 détenus administratifs poursuivent leur boycott des tribunaux de l’occupation depuis la mi- février dernier, selon le porte-parole de la commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers. "Trois prisonniers palestiniens entament aujourd’hui une grève ouverte de la faim pour soutenir des détenus administratifs", a souligné Hassan Abed Rabbo à la radio Voix de la Palestine.

Le porte-parole, a également fait état de trois autres prisonniers qui "poursuivent leur grève de la faim depuis trois semaines", en protestation contre leur détention administrative.

Mi-juillet dernier, le président de la Commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers, Issa Qaraqee, s'était indigné "des politiques arrogantes" de l'occupation israélienne, à l'encontre de dizaines de palestiniens via la détention administrative et la publication de nouveaux ordres de détention administrative, selon Wafa.

L'ONG palestinienne Addameer, plus de 6.000 Palestiniens sont actuellement détenus dans les prisons israéliennes, dont environ 500 en détention administrative.

Le régime de détention administrative, très critiqué par les défenseurs des droits de l'Homme, permet à Israël de priver de liberté des personnes pendant plusieurs mois renouvelables indéfiniment sans leur en notifier les raisons.

Les détenus Palestiniens entament fréquemment des grèves de la faim pour dénoncer leur type de détention ou leurs conditions d'emprisonnement.

M.T et agences