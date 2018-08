Pour construire une culture de paix : La non-violence expliquÃ©e aux jeunes

Le Forum algérien des Associations de jeunes (FAAJ) a partagé une publication sur son compte facebook faisant état d’un atelier sur la société civile qui se tient à Alger du 24 au 27 août.

C’est la Fédération suédoise de réconciliation, SweFOR, (Swedish Fellowship of Reconciliation) qui a invité les jeunes actifs au sein de la société civile à postuler pour participer à cet atelier de trois jours axé sur l’inclusion des jeunes et leur participation au sein de la société. Les candidats ayant sollicité la participation ont pu assister à cet atelier de « dialogue pacifique et participation des jeunes ».

Il est indiqué qu’au Maghreb, il serait opportun que les jeunes puissent bénéficier d’une plateforme qui renforce les liens entre les jeunes, car de nombreux défis et opportunités sont partagés. En réunissant des jeunes de différents contextes, les expériences, les défis communs et spécifiques seront partagés, créant un espace où les jeunes acteurs pourront définir leurs propres besoins.

Avec l’aide d’experts en dialogue et médiation, les participants pourront acquérir de nouveaux outils et des compétences leur permettant de trouver de nouvelles façons d’interagir au sein de sociétés pacifiques et inclusives. SweFOR possède une expertise unique en méthode non violente et a une grande expérience de travail avec différents types d’acteurs dans de nombreux pays soutenant la paix et la justice.

L’objectif de l’atelier de dialogue est de renforcer la capacité des jeunes à utiliser la non-violence comme moyen de participation aux processus sociopolitiques et construire une culture de paix dans leurs communautés locales et régionales. Il s’agit de renforcer les compétences des participants dans l’utilisation du dialogue en tant qu’outil non violent pour la participation des jeunes dans leurs contextes locaux et d’identifier et partager les expériences, les défis et les opportunités liés à l’inclusion des jeunes.

Il s’agit aussi de construire la base d’une plate-forme de dialogue pour la participation des jeunes à la prévention des violences et aux efforts de pérennisation de la paix.

Cet atelier est la première étape d’un long processus de dialogue qui se poursuivra tout au long de l’année 2019, et auquel les participants ont la possibilité de prendre part.

L’atelier rassemble des participants de l’Algérie et du Sahara Occidental. Les langues utilisées pendant l’atelier seront l’arabe et l’anglais.

Pour ce qui concerne les critères d’éligibilité, il faut être citoyen né algérien ou sahraoui, avoir entre 18 et 29 ans et détenir un rôle actif prouvé au sein d’une organisation de la société civile et adhérer aux valeurs de la non-violence.