Recrutement de 45.000 agents dans les cantines scolaires : La qualitÃ© de service au menu

Une enveloppe de 26 milliards de Dinars a été dégagée pour le fonctionnement des cantines.

Pas moins de 45.000 postes budgétaires ont été accordés par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire pour la gestion des écoles et cantines scolaires.

En effet, dans une circulaire adressée aux directeurs des agences de l’emploi des 48 wilayas, il est fait état de recrutement d’agents à l’échelle nationale, dès septembre prochain, dans le cadre des dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle et des contrats d’insertion professionnelle pour gérer les cantines scolaires du palier primaire.

Le même document ajoute que certains postes nécessitent un diplôme des centres de formation professionnelle et d’apprentissage : cuisiniers, aide-cuisiniers, plomberie et gaz, climatisation, entretien et peinture, pour parer au déficit en personnel qualifié dont souffrent les cantines scolaires au niveau de ce palier. Il y a lieu de souligner que la convocation des détenteurs de bulletin bleu inscrits au niveau de l’Agence de wilaya de l’emploi a commencé à partir d’hier, en vue de leur recrutement au sein des cantines scolaires. S’agissant de la répartition des postes, on apprend que la wilaya de Jijel a bénéficié d’un quota de 855 emplois, Adrar 1286, Chlef 1248, Tizi Ouzou 1756 et Alger 1712 postes.

Il faut dire que cette opération est une mesure exceptionnelle prise par les pouvoirs publics, en vertu de l’instruction du Premier ministre portant la garantie d’une meilleure rentrée scolaire 2018-2019. Il y a lieu de rappeler la décision du gouvernement de transférer l’intégralité de la gestion de ces cantines aux collectivités locales, lesquelles sont appelées à «relever» les défis découlant de cette décision à travers une «mobilisation générale» des moyens nécessaires pour faire de l’école primaire une «référence» et un «modèle» dans le système scolaire.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire avait annoncé un programme spécial au profit des écoles primaires et des cantines scolaires dans l’ensemble des wilayas.

Une enveloppe de 26 milliards de DA a été également dégagée pour le fonctionnement des cantines scolaires, calculée sur la base d’un prix de repas variant entre 45 et 55 DA, de même qu’une autre enveloppe pour financer la transition énergétique afin de doter les écoles du pays en équipements fonctionnant aux énergies renouvelables et ce, en prévision de la prochaine rentrée scolaire.

M. Bedoui a précisé qu’une dotation financière de 15 milliards de DA est destinée au fonctionnement des écoles primaires (gardiennage et entretien) avec autorisation d’utiliser 50% de cette somme pour l’acquisition de chauffages et climatiseurs et pour les travaux d’étanchéité. Il a d’autre part relevé de nombreuses insuffisances, notamment le manque d’employés chargés de l’hygiène dans les écoles, de lignes de transport scolaire et d’équipements des cantines, affirmant qu’un décret exécutif relatif aux délégations de service public sera promulgué prochainement . «Il est temps d’intégrer les petites et moyennes entreprises spécialisées dans la restauration, le transport scolaire et l’hygiène», a-t-il précisé.

Le ministre a annoncé par la même occasion l’acquisition de

3.500 minibus en gré à gré auprès d’entreprises publiques et privées, dont 600 seront prêts pour renforcer le réseau de ramassage scolaire dès la prochaine rentrée.

Il a été procédé, également, au dégel de 1.540 projets relevant du secteur de l’Education nationale, dont la réalisation et la réhabilitation d’écoles primaires et de cantines à travers tout le territoire national.

Sarah A. Benali Cherif