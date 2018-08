Scoutisme arabe : Â« Le rÃªve de la jeunesse Â» Ã  Alger

L’Algérie accueille, depuis hier, quelque 1.200 participants de différentes organisations scoutes, dans le cadre du 32e camp de scoutisme arabe.

Une grandiose cérémonie s’est tenue à cette occasion au parc des Sablettes, en présence de plusieurs ministres et de diverses personnalités. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, à déclaré lors de son allocution de bienvenue que « l’Algérie accueille cet événement dans un climat de paix et de sérénité ».

M. Hattab a affirmé que « l’Algérie accorde un intérêt particulier à la jeunesse. Aujourd’hui, nous organisons le camp de scoutisme arabe après avoir réussi l’organisation des Jeux africains de la jeunesse ».

Dans ce contexte, il a déclaré que « durant les dix prochains jours, l’Algérie sera un village arabe par excellence, après avoir été élue village africain lors des Jeux africains de la jeunesse, ce qui illustre l’intérêt qu’accorde l’Algérie à la jeunesse ».

Pour sa part, M. Boualleg, le commandant général des Scouts musulmans algériens, a tenu dans son intervention à préciser que les activités qui s’étaleront sur dix jours auront pour but de « véhiculer une bonne image d’une Algérie qui avance sur la voie du développement, de la stabilité et de la sécurité et dans le sens de la cohésion et de la solidarité entre les peuples arabes, comme l’illustre le slogan choisi « Le rêve arabe ».

Le coup d’envoi de cette 32e édition a été donné par le secrétaire général de l’Organisation mondiale du mouvement scout, Ahmed Hendaoui, et le secrétaire général de l'Organisation scoute arabe, Abdelmajid Atef, qui a expliqué, par ailleurs, que « les SMA ont tracé un riche programme pour les hôtes de l’Algérie », un programme qui vise à mettre en avant « les avancées enregistrées en Algérie pour le développement dans un environnement de paix et de sérénité ». Dans ce cadre, une randonnée à Chréa (Blida), ainsi qu’une visite guidée à la ville romaine à Cherchell sont programmées.

Il convient de signaler que cette édition du Camp des scouts arabes est organisée sous le haut patronage du Président de la République, et constituera la première édition ouverte aux filles (guides et éclaireuses des scouts).

Il est à rappeler que l’organisation par l’Algérie de ce Camp des scouts arabes, pour la première fois, remonte à 1968, dans sa 8e édition, alors qu’elle intervient 34 ans après celui organisé à Sidi Fredj en 1984.

Le Camp des scouts arabes est une rencontre organisée chaque trois ans, depuis 1954, par l’Organisation des scouts arabes. Le slogan choisi pour la rencontre d’Algérie cette année est «Le rêve arabe»

A cet effet, plusieurs activités seront organisées, lors de ce regroupement du 25 août au 5 septembre et ce, en vue de promouvoir «le potentiel culturel, historique de notre pays», a affirmé le SG des Scouts musulmans.

Tahar Kaidi