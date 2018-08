Lutte contre lâ€™insalubritÃ© : Lâ€™espace virtuel : une plateforme de sensibilisation

Après les informations confirmées par le ministère de la Santé et de la Population et de la Réforme hospitalière sur la propagation de l’épidémie de Choléra. Les internautes sur les réseaux sociaux lancent une campagne de sensibilisation pour commencer à nettoyer les villes et collecter les peaux de moutons afin de mettre un terme à la saleté qui défigure les quartiers de la capitale. Certains internautes ont eu une bonne intention de sensibiliser et de responsabiliser sut cet état des villes du pays.

Un nombre important des citoyens ayant accompli le rituel du sacrifice ont laissé les peaux de mouton sur les trottoirs. Malgré une sollicitation insistante de l’administration, les restes de moutons n’ont pas manqué, hélas, au niveau de différents espaces publics et les trottoirs de la ville. La nouvelle tendance de sensibilisation sur les réseaux sociaux tend à lutter contre l’incivisme de certaines personnes qui ne respectent pas les recommandations officielles des administrations concernées par certains phénomènes dangereux. Suite à ces comportements au sein de la société, certaines pages sur l’espace bleu, entres autres, ont déjà commencé une campagne d’hygiène de l’environnement.

A titre d’exemple, les habitants de Birkhadem sont très actifs sur l’espace bleu, en dénonçant ce genre de comportement contraires aux percepts et recommandations de l’islam qui appelle, entres autre, à la propreté et à l’hygiène.

Dans un autre quartier, des habitants de la commune de Dely-Ibrahim relèvent le défi avec des opérations de nettoyage de la cité. Par ailleurs, des comptes privés de Facebook se sont limités à publier des photos pour dénoncer les tas d’ordure dans les espaces publics tout en responsabilisant le citoyen sur cette situation. Sur un autre volet, il y a aussi la Protection civile qui insiste sur certaines précautions pour éviter tout risque de contamination.

Néanmoins, certains internautes remettent en cause les déclarations du ministère de la Santé et de l’Institut Pasteur sur le choléra.

Hichem Hamza