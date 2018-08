Avec le respect des rÃ¨gles dâ€™hygiÃ¨ne : Les citoyens peuvent sâ€™en prÃ©munir

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a indiqué dès samedi qu’à la date du 24 août 2018, 46 cas de choléra ont été confirmés parmi les 139 cas hospitalisés depuis le 7 août au moment où un deuxième décès a été confirmé à Blida tandis que l'eau de source de Sidi El Kebir (Tipaza) a été déclarée «interdite à la consommation». Le ministère de la Santé a ainsi précisé qu’à la date du 24 août 2018, 46 cas de choléra ont été confirmés parmi les 139 cas hospitalisés depuis le 7 août, relevant que 3 cas ont été enregistrés à Bouira, 25 cas à Blida, 12 cas à Tipaza, 5 cas à Alger, 1 cas à Médéa et 1 cas suspect à Ain Defla. Le ministère qui fait état de deux décès à Blida, a assuré que tous les malades «sont pris en charge» au niveau de l’Etablissement hospitalier (EHS) El Kettar et l’Etablissement hospitalier public (EPH) de Boufarik. Il a ajouté également que 39 malades ont été mis sortants et que les cas restants hospitalisés, «évoluent favorablement». Dans le même sillage, l'eau de source de Sidi El Kebir (Tipaza) a été «condamnée et interdite à la consommation», après avoir révélé la présence du vibrion cholérique, souligne samedi le ministère de la Santé, dans un communiqué, relevant que le contrôle bactériologique de l’eau de source Hamr El Ain (Sidi El Kebir) de la wilaya de Tipaza a révélé la présence du vibrion cholérique.

De ce fait, cette source, a été condamnée et interdite à la consommation». De son côté, le directeur général de l'Algérienne des Eaux (ADE), Ismaïl Amirouche, a rassuré que l'eau du robinet, qui a soulevé les craintes de certains citoyens, redoutant une contamination de cette eau par un vibrion cholérique, est parfaitement potable et ne présente aucun risque pour la santé.

«L'eau du robinet distribuée via les réseaux publics de l'ADE et de la SEAAL à travers tout le territoire national est contrôlée quotidiennement. Elle est parfaitement saine, potable et de bonne qualité», a déclaré M. Amirouche à l'APS, réfutant tout lien entre cette eau et l'épidémie du choléra.