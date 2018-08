M. Kaouane, ministre de la communication : Â« Le temps des spÃ©cialistes nâ€™est pas le temps des mÃ©dias Â»

Sollicité par les journalistes, en marge de la cérémonie d’ouverture du 32e camp des scouts arabe, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a précisé que «les médias, qu’ils soient publics ou privés, doivent se référer aux sources compétentes ; et pour cette affaire, c’est le ministère de la Santé et les spécialistes compétents qui y sont habilités. Les médias ne doivent pas se rabattre sur des sources parallèles, notamment les réseaux sociaux, et c’est ainsi que l’information sera traitée professionnellement et dans le respect des règles d’éthique».

Dans le même contexte, le ministre a expliqué que «le temps des décisions politiques n’est pas celui des traitements médiatiques, les journalistes ne doivent pas faire dans la rapidité ; et pour ce faire, il faudra attendre les résultats des analyses et laisser le temps à l’évaluation, de ce fait les journalistes ne doivent pas faire dans la sollicitation permanente». Se référant aux déclarations du ministre de la Santé, M. Djamel Kaouane a expliqué que «les spécialistes ont expliqué tout, de ce fait les médias ne doivent pas faire dans le sensationnalisme, leur rôle est important dans la sensibilisation, c’est pourquoi il faut toujours se référer aux spécialistes et éviter les interprétations et la désinformation. Les réseaux sociaux sont un foyer pour toutes sortes de fausses informations».