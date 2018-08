Lutte contre le cholÃ©ra, le Ministre de la santÃ© : Â«lâ€™Ã©pidÃ©mie sera Ã©radiquÃ©e dans les trois prochains joursÂ»

L’épidémie du choléra, qui a touché, à ce jour, 49 cas confirmés à travers cinq wilayas, sera éradiquée «dans les trois prochains jours», selon l’engagement pris, hier à Blida, par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui.

«Depuis l’apparition de l’épidémie, l’Etat a fixé une stratégie ayant permis de l’endiguer et d’empêcher sa propagation», a souligné le ministre, dans un point de presse animé à l’issue d’une visite d’inspection des conditions de prise en charge des personnes atteintes, au niveau de l'hôpital de Boufarik, spécialisé dans les malades infectieuses, en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia et du wali de Blida, Mustapha Layadhi.

Il s’est, en outre, engagé à l’éradication de cette épidémie dans les trois prochains jours, «soit avant la prochaine rentrée scolaire», a-t-il assuré. Le ministre a, par ailleurs, signalé l’enregistrement depuis l’annonce de la manifestation de cette épidémie, de 147 cas suspects de choléra, issus de cinq wilayas, dont Blida (avec le plus grand nombre d’atteints), Tipasa, Bouira, Alger et Ain Defla.

«Les analyses en laboratoire ont fait état de 49 cas confirmés de choléra, parmi ces cas signalés», a-t-il ajouté. Aussi, a-t-il affirmé, la détermination du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika au suivi quotidien de ce dossier afin d’être rassuré sur l’état des cas suspectés d’atteinte, soulignant par là, «l’intérêt suprême» accordé par lui, à la «préservation de la santé des citoyens». M. Mokhtar Abdellaoui a, aussi, fait savoir, qu'à ce jour, les véritables causes derrière la propagation de cette épidémie restes inconnues, en dépit de la découverte, a-t-il précisé, d’ «une source dans la région de Sidi Lekbir à Hameur El Ain (Tipasa), dont les analyses ont confirmé que son eau renferme la bactérie à l’origine du Choléra». Il a mis en garde les habitants de la région contre le risque de boire cette eau, et ce en réaction au comportement irresponsable de certains jeunes qui ont délibérément bu cette eau, en dépit des avertissements du ministère de la Santé. Le ministre, qui a signalé à ce titre la prise d’échantillons des eaux de 38 sources à travers le pays, afin de s’assurer de leur potabilité, a expliqué que les analyses réalisées en laboratoire ont prouvé que l’eau de la source de Sidi Lekbir à Haleur El Ain (Tipasa) «contient la bactérie à l’origine du choléra», et qu’un nombre d’autres sources contiennent des «bactéries similaires à celle du choléra», mais «pas aussi dangereuses». D’où son appel aux citoyens à la vigilance et à éviter de boire l’eau des sources, en ce moment, jusqu'à confirmation de leur potabilité, tout en les rassurant quant à la salubrité de l’eau des robinets et en leur recommandant d’appliquer certaines règles d’hygiène susceptibles de leur éviter de contracter cette maladie contagieuse.

M. Hasbellaoui n’a pas manqué de louer le haut niveau de prise en charge assurée aux malades à l’hôpital de Boufarik, assurant que le ministère n’a demandé à aucun médecin de suspendre son congé annuel, Il s’agit d’une «initiative de leur part reflétant leur esprit professionnel et humain», s’est-il félicité. Pour sa part, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme a affirmé la mobilisation de nombreux psychologues relevant de l’Agence de développement social, en vue de la prise en charge psychologique des malades atteints de cette épidémie, et de leurs familles.

«L’Etat comprend parfaitement leur désarroi, au même titre que celui de tout le peuple algérien, à l’annonce de cette maladie», a-t-elle déclaré, tout en exprimant son souhait de voir cette «épidémie éradiquée dans les plus brefs délais». «Un objectif qui ne sera atteint qu’avec la conjugaison des efforts de tous, dont les citoyens», a-t-elle ajouté.