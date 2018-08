Exploitations agricoles : Des commissions de contrÃ´le sur le terrain

Des commissions de contrôle ont été constituées pour l’inspection de la totalité des exploitations agricoles existantes sur le territoire de la wilaya de Blida, en vue de déterminer les causes à l’origine de l’apparition de l’épidémie de choléra, a annoncé, hier, le wali Mustapha Layadhi.

Ces commissions englobent des représentants des directions de la Santé, de l’Agriculture, et du Commerce, en plus des partenaires des corps sécuritaires, a indiqué le wali en marge d’une visite aux malades atteints à l’hôpital de Boufarik, spécialisé dans les maladies infectieuses.

L’opération (de contrôle), lancée dernièrement, touchera la totalité des exploitations agricoles de la wilaya, a assuré M. Layadhi. Cette mesure a pour objectif de déterminer les causes à l’origine de l’apparition de l’épidémie de choléra, après que les analyses en laboratoire réalisées par l’Algérienne des eaux (ADE) aient confirmé la «salubrité» de l’eau potable gérée par elle, a-t-il ajouté. Le chef de l’exécutif a, également, fait part d’autres mesures préventives pour endiguer l'épidémie, dont l’interdiction du commerce anarchique sur les bords de route, et l’analyse des eaux de toutes les sources non gérées par l’ADE.

Lors de sa visite à l’hôpital de Boufarik, le wali Mustapha Layadhi s'est félicité du niveau de prise en charge assuré aux malades touchés par cette épidémie et des efforts considérables consentis par le staff médical, ceci d’autant plus que de nombreux médecins ont dû suspendre leur congé annuel pour accomplir leur devoir professionnel, est-il signalé.

Depuis l’apparition de cette épidémie, l’hôpital de Boufarik a enregistré deux décès (un homme et une femme) dus au choléra, en plus de l’admission de 129 cas présentant les mêmes symptômes, et issus de quatre wilayas (Blida, Tipasa, Alger et Ain Défila).