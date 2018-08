Oran : Appel Ã  une meilleure prÃ©vention contre les MTH

Le wali d’Oran, Mouloud Chérifi, a appelé, hier à Oran, à une mobilisation quotidienne des intervenants en matière d’hygiène et de gestion de l’environnement pour une meilleure prévention contre les maladies à transmission hydriques (MTH). S’exprimant lors d’un conseil de l’exécutif de la wilaya sur l’hygiène et l’environnement, élargi à la direction de la Santé et de la population, aux présidents d’APC des 26 communes de la wilaya, aux chefs de bureaux d’hygiène communaux et aux représentants de la société civile, le wali a insisté sur la cohésion dans le travail et la coordination des efforts entre les différents acteurs pour un meilleur fonctionnement des institutions et des services.

M. Mouloud Chérifi a également mis l'accent sur le partage de l’information de manière à assurer une meilleure prise en charge et déterminer au plus vite l’origine de la source de contamination en cas d’apparition d’un cas suspect de choléra et intervenir rapidement. Rappelant le dispositif de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH), notamment le choléra, il a instruit les différents gestionnaires locaux à se remettre au travail et à mobiliser l’ensemble des moyens pour un meilleur traitement des points noirs et une gestion efficiente des déchets ménagers et des déchets solides avec la multiplication des points de ramassage et des bacs à ordures.

Abordant le programme de prévention et de lutte contre les MTH, notamment le choléra, le secrétaire général de la Direction de la santé de la wilaya d'Oran, Mohamed Boubekeur, a évoqué, pour sa part, les mesures de renforcement de la surveillance épidémiologique de l’eau, ainsi que l’urgence de redynamiser le comité multisectoriel des MTH de la wilaya. Pour parer à toute éventualité, le responsable chargé de la lutte et de la prévention contre les MTH à la Direction de la santé et de la population (DSP), le Dr Mustapha Deharib, a fait état de la redynamisation de la cellule de veille au niveau de la DSP et des établissements de santé, avec la mise en place d’un dispositif avec, en prime, la création d’un service d’isolement d’une capacité de 60 lits au CHU Oran, de 20 lits à l’EHS pédiatrique «El Menzeh» (ex-Canastel), de 20 lits également au niveau de l’ EPH d'El Mouhgoun et de 10 lits à l’EH d'Aïn El Turck. En cas d’aggravement de la situation, l’EHS «Les Pins» (120 lits) au niveau de haï Si Salah (ex- Les Planteurs) a été préconisé comme lieu d’isolement, a-t-il dit. Auparavant, le Dr Deharib a appelé les bureaux d’hygiène communaux à assumer leurs prérogatives en tant que structure technique, pour la surveillance continue des points d’eau et ouvrages hydrauliques, le chaulage et le contrôle hygiénique dans les établissements à caractère alimentaire (restaurants, cantines, marchés, boucheries, poissonneries, boulangeries, pâtisseries, crèmeries...) et à établir des fichiers de tous les points d’eau et des établissements à caractère alimentaire de la commune, les établissements éducatifs, de loisirs, hôtels, hammams, cinémas, cafétérias, salons de coiffure, gares routières, agences postales et grandes surfaces. Le directeur général de la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR) a tenu à rassurer la population que l’eau du robinet «est parfaitement potable et de bonne qualité.» «Mieux, l’eau est certifiée ISO 9001 et est suivie par un auditeur externe de Belgique qui délivre ce label», a-t-il annoncé, rappelant que le contrôle de l’eau potable se fait de façon permanente du château au robinet terminal.

Les intervenants parmi les chefs de bureau d’hygiène, qui se sont relayés lors de cette rencontre, ont proposé la fermeture des puits particuliers et des points de vente d'eau à risque et l'interdiction des colporteurs d'eau.