Blida : 31 cas de guÃ©rison sur 45 cas confirmÃ©s

Un total de 31 malades du choléra sur 45 cas confirmés depuis l’apparition de cette épidémie à la mi-août, se sont rétablis de leur maladie après avoir reçu les soins nécessaires au niveau de l’hôpital de Boufarik, a annoncé, hier, le spécialiste en épidémiologie au niveau de cet établissement, le Dr Amine Abdallah.

Depuis l’apparition de l’épidémie à ce jour, l’hôpital de Boufarik a accueilli 129 malades présentant les symptômes du cholera et issus de quatre wilaya, soit 98 cas de Blida, 18 de Tipasa et 11 d’Alger, outre deux nouveaux cas reçus samedi, et issus de la ville de Khemis Miliana (Ain Defla), a indiqué à l’APS, le Dr Abdalilah, en marge d’une visite du wali Mustapha Layadhi, à cet établissement hospitalier.

Les analyses effectuées par l’Institut Pasteur ont confirmé 45 cas de choléra parmi lesquels 31 ont quitté l’hôpital après guérison, a-t-il ajoute, précisant que le staff médical a traité tous les cas accueilli, présentant tous des vomissements et des diarrhées aigües, comme étant atteints de choléra, avant la confirmation de la maladie par les analyses médicales. «Une mesure qui a permis d’endiguer la maladie», a-t-il relevé.

Le praticien a assuré, en outre, que le malade atteint du cholera peut guérir dans un délai de trois jours au maximum, après avoir bénéficié du traitement adéquat, «mais la direction de l’hôpital ne l’autorise pas à sortir jusqu'à confirmation de l’absence totale de bactérie dans son corps», une confirmation obtenue auprès de l’Institut Pasteur, après analyses, a souligné le spécialiste. Toutes les familles des personnes atteintes ont également été soumises à des analyses en vue de s’assurer de la non transmission de l’épidémie, a-t-il également relevé, tout en appelant ces dernières (familles) à davantage de compréhension en ne rendant pas visite à leurs malades jusqu’à leur guérison, dans un souci de préserver leur propre santé et d’endiguer la maladie.