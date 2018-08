Bataille de Mazaghran : Le rÃ´le des tribus face aux exactions espagnoles

Les participants au 2e colloque national sur la bataille de Mazaghran ont mis l'accent, à Mostaganem, sur l’importance de la recherche sur l’histoire moderne de l’Algérie et le rôle des tribus, notamment dans la région oranaise, face aux incursions militaires espagnoles à cette époque.

Le doyen de la faculté des sciences humaines de l’université Ibn-Khaldoun de Tiaret, Dr Tadj Mohamed, a souligné que la commémoration de cet événement de dimension nationale, en l’occurrence la bataille de Mazaghran, est un travail civilisationnel pouvant contribuer à la recherche minutieuse sur cette période de l’histoire.

De son côté, Dr Boungab Mokhtar, de l’université Mustapha-Stambouli de Mascara, a rappelé que les combats livrées par les Algériens avec l’aide des Ottomans, contre les forces européennes, entre autres la bataille de Mazaghran, ont démontré la force de la personnalité algérienne et son attachement à la patrie et à la religion. Le professeur en histoire moderne et contemporaine de l’université de Tiaret, Dr Mohamed Bellil, a estimé, pour sa part, que la bataille de Mazaghran était une étape historique charnière dans la lutte algéro-ottomane à l’ouest de la Méditerranée, soulignant que cette étape avait contribué à la consolidation de la cohésion sociale entre les Algériens et avait montré le rôle des ulémas et des tribus algériens dans la défense de la patrie et sa protection contre les dangers des «Croisés».

Lors de ce colloque, qui a eu lieu au siège de l’APC de Mazaghran, dans le cadre de la commémoration du 460e anniversaire de cette bataille, plusieurs communications ont été animées par des professeurs et des chercheurs des universités d’Oran, de Tiaret, de Sidi Bel-Abbès et de Mostaganem, sur l'invasion espagnole à Mostaganem et la célèbre bataille de Mazaghran, selon des sources authentiques maghrébines et l’hectographie espagnole, ainsi que le rôle des ulémas et des soufis dans la résistance face à cette invasion.

Le programme de commémoration de cet événement historique comprend également l’organisation d’une procession folklorique du siège de l’APC de Mazaghran jusqu’au mausolée du saint-patron Sidi Belkacem Bouasria, qui a immortalisé cette bataille, et ce avec la participation des notables de la ville, de représentants d'associations, d'anciens Scouts musulmans algériens de faoudj «El-Falah» et de troupes de Aïssaoua. Un gala de chant chaâbi, avec les artistes Ali Boudjellal d’Alger et Khaled Kharoubi et Bensabeur Boukharouba de Mostaganem, est également programmé, selon les organisateurs.