Feux de forÃªt : Le dispositif de prÃ©vention maintenu jusquâ€™Ã  octobre

«Une superficie de plus de 43 hectares a été parcourue par les feux de forêt durant la semaine du 16 au 22 août courant», souligne le communiqué de la Direction générale des forêts (DGF), précisant qu’il a ainsi été enregistré 42 foyers ayant parcouru une superficie totale de 43,67 hectares (ha) se répartissant entre 11,75 ha de forêts, 14,36 ha de maquis et 17,56 ha de broussaille, soit «une moyenne de 6 foyers/jour et une superficie de 1,03 ha par foyer».

Évoquant ensuite les régions les plus touchées par les feux de forêt, la même source souligne qu’il s’agit d’abord de celle de l’est du pays (avec 1.009,75 ha et 104 foyers d’incendie depuis le début de la saison estivale). La région du centre du pays arrive ensuite en seconde position (323,68 ha, 207 foyers), avant l'ouest qui a connu cet été pas moins de 178,92 ha parcourus par le feu, lors de 125 incendies). En somme, les services de la DGF ont enregistré, durant la période allant du 1er juin au 22 août dernier, 436 foyers d'incendie ayant parcouru une superficie totale de 1.512,35 ha affectant 801,64 ha de forêts, 225,60 ha de maquis et 485,11 ha de broussailles, soit une moyenne de 5,25 foyers/jour et une superficie de 3,46 ha/foyer.

Il faut dire ici qu’en comparaison avec la même période de l'année écoulée, on remarque que l’on est donc très loin des dégâts de l’année dernière qui a vu les flammes parcourir une superficie totale de 42.637 ha, dont 16.721 ha en forêts dans 2.213 incendies. La DGF assure que le dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêt, mis en place depuis le 1er juin dernier, date de l’ouverture de la saison estivale, sera maintenu jusqu'à la fin de la campagne, prévue le 31 octobre, et lance, une nouvelle fois, un appel aux citoyens, notamment aux populations riveraines, aux fins d'observer davantage de vigilance et d'apporter leur contribution sur le plan d'alerte et de la prévention.

En effet, et bien que la situation cet été et jusqu’à ce jour prête à l’optimisme de voir la saison estivale s’achever avec un minimum de dégâts, cependant la vigilance reste vivement recommandée. Il convient de rappeler, dans ce contexte, que pas plus tard que le 23 août dernier, c’est pas moins de 20 hectares de couvert végétal qui sont partis en fumée, lors d’un incendie enregistré dans la commune de Bordj Sebat, dans la wilaya de Guelma. L’incendie, qui s’est produit mercredi dernier vers 11h15 dans la zone de Takat, dans la mechta de Lemsaâdia, relevant de la même commune, à l’ouest de Guelma, selon les informations recueillies auprès de la Protection civile, a été à l’origine de la destruction de 19,5 hectares d’oliviers, de broussailles et de chênes-lièges.

Les sapeurs-pompiers ont défié le feu durant plus de 8 heures, pour venir à bout des flammes. Il est à noter par ailleurs que dans la seule wilaya de Constantine, plus de 50 hectares de couvert végétal ont été ravagés par le feu depuis juin dernier, comme indiqué d’ailleurs, hier, par les services de le Conservation des forêts. Selon cette même source, il s’agit d’une superficie de 53,5 hectares de couvert végétal. Parmi ce nombre, figure pas moins de 30,5 hectares de broussailles, signale le chargé de communication, M. Ali Zegrour, qui relève, dans une déclaration accordée à l’APS, que «l’essentiel de la superficie, proie des flammes se situe dans la forêt de Djebel Ouahch, au chef-lieu de wilaya, et dans la commune d’Ibn-Badis, située au sud-est de Constantine».

Ce même responsable fera savoir par ailleurs qu’il existe même des surfaces «récemment reboisées ayant été également touchées par des incendies», notant que «six hectares de jeunes arbres dans la forêt de Djebel El- Ouahch, à Constantine, et dans la commune de Messaoud-Boudjeriou ont été décimés par les feux». Il convient de rappeler, enfin, qu’avec les fortes chaleurs qui sévissent en ce mois d’août, on n’est jamais à l’abri d’un éventuel feu de forêt, d’où toute l’importance de la vigilance.

Soraya Guemmouri