Ã‰clairage : SÃ©curitÃ© et stabilitÃ©

De grands efforts ont été consentis pour assurer le développement et la modernisation de toutes les composantes de l’ANP, avec l’objectif de concrétiser sur le terrain, et dans tous ses organes et structures opérationnels, ainsi que son appareil de formation, les instructions du Haut Commandement en lien avec ces dossiers.

La tâche n’est certes pas simple. D’ailleurs, ces buts ne sont pas tracés parce qu’ils sont faciles. Le Général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, a rappelé, hier à Oran, que ceci requiert un effort colossal et un travail laborieux et rationnel. Ils sont fournis par tous et sans exception, chacun dans le cadre de ses responsabilités de commandement et de gestion, et dans les limites de ses compétences fonctionnelles et professionnelles, a expliqué

M. Gaïd Salah.

Ce n’est qu’avec cette conduite et ces compétences que les forces armées pourront mener à bien leurs missions et continueront le parcours de modernisation et de développement de leurs différentes composantes.

Le tout pour se tenir en permanence dans un parfait état-prêt opérationnel afin de faire face à tout imprévu avec une exploitation rationnelle de moyens humains, de matériels et d’armements mis à disposition.

C’est de cette manière qu’elles peuvent faire face aux défis et menaces pouvant survenir.

Cette mission est jugée primordiale, et le Général de Corps d’Armée a affirmé que les résultats obtenus sur le terrain, dans tous les domaines, dénotent la ferme détermination des forces armées à défendre la patrie et à sauvegarder sa sécurité et sa stabilité.

Ce sont ces caractéristiques que le Haut Commandement s’attelle inlassablement à enraciner entre les rangs de ces mêmes forces fournissant des efforts inlassables dont le pays récolte aujourd’hui les fruits.

Ce sont ces réalisations accomplies et effectuées avec force et courage qui ont permis la sauvegarde de l’Algérie. Et les personnels, à divers niveaux, n’ont eu cesse de renouveler le serment de continuer à accomplir les missions assignées en toutes conditions et circonstances.

M. A.