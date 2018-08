AlgÃ©rie - Etats-Unis : Concertation permanente en matiÃ¨re de lutte contre le terrorisme

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Noureddine Ayadi, a reçu, hier à Alger, le coordonnateur de la lutte contre le terrorisme au département d’Etat des Etats- Unis d’Amérique, Sales Nathan, indique un communiqué du ministère.

«Les deux responsables ont mis en exergue la concertation permanente entre les deux pays en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

Ils ont souligné, dans ce cadre, l’excellente coopération qui existe entre les deux pays notamment au sein du Forum global de lutte contre le terrorisme», précise la même source.

Les deux parties ont également procédé à un échange de vues sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la sous-région, notamment en Libye et au Sahel, et les défis auxquels elle fait face dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, ajoute le communiqué du MAE.