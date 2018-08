M. GaÃ¯d Salah a achevÃ© hier sa visite Ã  Oran : Ã‰lan de progrÃ¨s de nos forces navales

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a supervisé hier, au second jour de sa visite à la 2e Région militaire à Oran, l’exécution d’un exercice de tir avec missiles surface-surface, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Au niveau du polygone de tirs des forces navales, relevant de la Façade maritime Ouest à Oran, en compagnie du général major Meftah Souab, commandant de la 2e Région militaire et du général major Mohamed Larbi Houli, commandant des Forces navales, le général de corps d’Armée «a suivi le déroulement de cet exercice exécuté par l’équipage de la frégate polyvalente «El Modamir». Ce navire vient renforcer les Forces navales algériennes dans le cadre du programme de modernisation et de développement de notre flotte navale», précise la même source.

L’exercice de tir a visé un objectif flottant, en l’occurrence un ancien bâtiment désigné comme cible, où il a été procédé à la simulation d’une bataille navale proche du réel contre un objectif ennemi. L’exercice a pour but de perfectionner la maîtrise des armements dont disposent les Forces navales, notamment les missiles contre les bâtiments de guerre, et de contrôler l’efficacité de l’armement acquis.

Cet exercice s’inscrit également dans le cadre du parachèvement de la réception de la frégate «El Modamir», une fois sa performance opérationnelle est confirmée. «Le tir a été exécuté avec succès en détruisant la cible maritime avec une grande précision, ce qui représente une autre réussite et un des fruits de la bonne préparation au combat des équipages et la parfaite maîtrise d’armements et d’équipements, confirmant ainsi le développement et l’état-prêt opérationnel atteints par les unités des Forces navales algériennes ces dernières années», note le communiqué.

Au niveau de la Base navale principale de Mers El Kébir, le général de corps d’Armée a inspecté quelques unités navales flottantes, à l’instar du Voilier-Ecole «El Mellah», avant de se réunir avec les cadres et les personnels de la Façade maritime «Ouest», où il a prononcé une allocution d’orientation dans laquelle il a tenu à féliciter l’équipage de la frégate «El Modamir» pour la bonne maîtrise des armes et des équipements, saluant les grands efforts fournis pour la promotion des potentiels de nos Forces armées, étant une composante intrinsèque de l’ANP, et ce, en misant sur une ressource humaine compétente et capable de faire face à tous les défis rencontrés.



Les Forces navales ont connu un puissant élan dans toutes leurs composantes



«La vérité évidente et qui n’a pas besoin d’être démontrée est que les Forces navales ont connu, ces dernières années, un puissant élan dans toutes leurs composantes. Cet élan dont nous jouissons aujourd’hui de ses fruits sur plus d’un plan, grâce à l’intérêt qui leur a été accordé par le Haut Commandement et avec le soutien, l’appui et les orientations de Son Excellence le Moudjahid, le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale», a déclaré M. Gaid Salah, ajoutant que «cet élan de progrès appuyé par le terrain en termes d’équipements et de matériel moderne multiformes ou en ressources humaines compétentes et qualifiées, voire conscientes de la délicatesse qui marque leurs missions. A cela s’ajoute ce grand essor de qualité parmi tant d’autres à travers lequel le volet des infrastructures des Forces navales a connu un sursaut plus conforme et plus adéquat à cet élan de progrès. Telle est la démarche fructueuse qui a fait ses preuves sur le terrain. Dieu merci!»

Il a estimé que «vouloir ne suffit pas seul pour se hisser aux rangs de la puissance, mais il doit être boosté par un effort laborieux et dévoué et par une vision clairvoyante et perspicace avec lesquels la stratégie adoptée devient inéluctablement fructueuse et profitable et sera concrétisée sur le terrain rationnellement et de sorte qu’elle sera capable de cerner les objectifs escomptés de long terme. Ainsi et à la lumière de cette vision, l’ANP poursuivra énergiquement la concrétisation de son approche relative au développement de son corps de bataille que ce soit pour les Forces navales ou pour les autres forces». M. Gaïd Salah a relevé que «le corps de bataille de l’ANP est multiforme et cohérent en termes de ses diverses composantes dont les Forces navales constituent une partie intégrante de ce corps de bataille que nous nous devons d’œuvrer en permanence à raffermir davantage les fondements et les capacités. Pour cela, ces exercices aux tirs réels sont exécutés et pour cela aussi, nous veillons à la concrétisation effective sur le terrain de tous les plans et les visions établis dans ce sens».



Assimilation de l’ensemble des exigences de l’emploi correct et idéal du matériel et des équipements



Il a souligné que l’exécution en permanence de ces exercices «est la seule démarche qui aboutit à l’assimilation de l’ensemble des exigences de l’emploi correct et idéal du matériel et des équipements mis à disposition qui représentent des opportunités qui permettent de superviser de près le déroulement de ce genre d’exercices et d’établir une évaluation initiale des résultats obtenus qu’il considère parfaitement conformes aux attentes».

Estimant que «l’acquisition des facteurs de force et le renforcement des fondements de la disponibilité opérationnelle de nos Forces navales exigent leur dotation en ce genre de bâtiments de guerre de haute technologie et de capacités de combat confirmées», il a noté que ceci «nécessite inévitablement de réunir tous les éléments ayant trait à l’emploi correct de ces bâtiments pour tirer profit de leurs services et qualités opérationnels et de combat. Ce sont des qualités qui procurent assurément, une valeur ajoutée de qualité pour nos Forces navales et pour son corps de bataille, et ce, dans l’accomplissement approprié et déterminé de leurs missions». A ce titre, a indiqué M. Gaid Salah, « j’ai réitéré, à maintes fois, que le développement du corps de bataille de nos Forces armées constitue notre ultime et permanente préoccupation qui nous requiert toujours de pérenniser la démarche de persévérance, de conditionner et d’aménager le chemin de la victoire et d’imprégner les esprits de ses semences afin que l’Algérie demeure à jamais dans nos cœurs et au-dessus de tout et pour que ses remparts restent forts avec l’aide d’Allah et avec la force des enfants de l’ANP digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN)».

A l’issue de cette visite, le général de corps d’Armée «a écouté les interventions des éléments, qui ont toutes convergé vers leur immuable et éternel dévouement à l’Algérie et à son ANP, et leur total engagement au sacrifice pour sa sécurité, sa stabilité et unité, jusqu’à la dernière goutte de leur sang», conclut le MDN.