Mila : La rÃ©alisation dâ€™un rÃ©servoir dâ€™eau en projet

Les travaux de réalisation d’un réservoir d’eau d’une capacité de 20.000 m3 dans la commune de Mila seront «prochainement» lancés, a indiqué hier le directeur local des ressources en eau par intérim, Messaoud Lechhab. Ce projet, a précisé à l'APS le même responsable, permettra l’augmentation des capacités de stockage d’eau du chef-lieu de wilaya, en assurant un stock de 48 heures de ce liquide précieux et une alimentation H24 en eau potable des habitants. Mobilisant une enveloppe financière de 550 millions DA, la réalisation de ce projet, prévu dans la zone de Marchou, sur les hauteurs de la ville de Mila, est tributaire du parachèvement du reste des procédures administratives en phase de levée de réserves, a-t-il fait savoir, notant que le marché de ce projet d’un délai de concrétisation de 24 mois a été approuvé par la commission de wilaya des marchés publics. Actuellement, 27% des habitants du chef-lieu de wilaya sont alimentés en eau potable H24, alors que 47% sont approvisionnés à raison de quelques heures quotidiennement, tandis que 26% des habitants sont alimentés en eau potable un jour sur deux, a-t-on noté. La réalisation et la mise en service de ce réservoir de 20.000 m3 permettra de fournir aux 65. 000 habitants de la ville de Mila, une alimentation en eau potable H24 et garantira un meilleur service, a indiqué M. Lechhab.