Foire internationale de lâ€™Ã©lectronique Ã  Berlin : Lâ€™AlgÃ©rie prÃ©sente

Bomare Company, sous la marque commerciale «Stream System», participe pour la 8e fois consécutive au grand Salon international de l’électronique IFA Berlin, du 31 août au 5 septembre 2018.

IFA Berlin est devenu au fil des années le rendez-vous incontournable pour les amateurs de technologie et le point de rencontre des professionnels du secteur de l’électronique. En effet, un peu plus de 1.800 exposants, venus de plus de 70 pays, y exposeront, une semaine durant, leurs produits électroniques et services.

Pour ne pas déroger à la tradition, Bomare Company sera encore et pour la 8e fois consécutive présente au Salon international de l’électronique IFA Berlin 2018, saisissant ainsi la réelle opportunité qui se présente à elle pour conforter sa politique d’internationalisation, en visant de nouveaux partenariats et en développant de nouveaux marchés d’exportation, tels que le marché allemand, après avoir réussi à décrocher le marché italien, l’année dernière, et les marchés espagnol et portugais précédemment. À l’occasion, Bomare Company tiendra deux stands, le premier, exclusivement dédié à IFA «GLOBAL MARKETS» connue pour être la plus grande plateforme B2B en Europe, et ce, du 2 au 5 septembre, le second stand sera quant à lui dédié au grand public «IFA MESSE BERLIN» du 31 août au 5 septembre, l’objectif étant de faire découvrir aux visiteurs une gamme riche et variée de produits électroniques et services de qualité qui répondent aux normes internationales les plus rigoureuses. En outre, Bomare Company marquera sa participation par le dévoilement de sa nouvelle gamme innovante de Smartphones «Stream System».

La participation de Bomare Company sous la marque commerciale «Stream System» à ce rendez-vous mondial s’inscrit dans sa stratégie, principalement orientée vers le développement technologique et l’exportation en vue de se hisser au premier plan mondial.

Par ailleurs, il est utile de souligner que le premier exportateur algérien du produit électronique propose une large gamme de produits électroniques pour sa clientèle, notamment téléviseurs, Smartphones, tablettes, DID et récepteurs avec un taux d’intégration qui dépasse les 50%. Un des objectifs de Bomare Company d’ici 2020 est d’atteindre un taux d’intégration de 75% en TV et 54% en Smartphone ainsi que de produire 1,5 million de TV et 3 millions de Smartphones par an, en sachant que 60% de ces produits vont être exportés vers le marché européen.

Aussi, l'unité de production des Smartphone de la société algérienne est issue de sa collaboration avec la société chinoise Hisense.

Ladite collaboration marque le début de l’utilisation d’un nouveau procédé technologique dans le domaine de la téléphonie mobile, qui permettra à BOMARE COMPANY l’économie de temps, l’amélioration de la qualité de sa production et la réduction des coûts.

Mohamed Mendaci