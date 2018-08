Industrie de lâ€™assemblage : NÃ©cessitÃ© dâ€™augmenter le taux national dâ€™intÃ©gration

L’industrie de l’assemblage figure parmi les industries prometteuses en Algérie. Aussi, cette étape constitue un début de transition nécessaire pour diversifier l’économie nationale et stimuler la croissance. A ce propos, le DG de Bomare Company, Ali Boumediene, a insisté sur la nécessité de mettre en place une stratégie fiable pour développer cette activité et de procéder ensuite à l’étape de la production : «A mon avis, si nous restons dans l’assemblage, cela va, sans nul doute, nuire à l’économie nationale». Selon lui, «il faudrait une stratégie et une vision pour le développement de ce segment industriel, passer ensuite d’un taux d’intégration de 20% aujourd’hui, à 50 ou 55%». Il estimé que «ceci nous ouvrira des horizons pour l’exportation vers d’autres pays». Dans un entretien paru dans le numéro 31 de la revue Partenaire, de la chambre de commerce et d’industrie algéro-française, M. Boumediene a fait savoir qu’actuellement ils sont en train de travailler avec le ministère sur un cahier des charges sur les téléviseurs qui n’est pas encore finalisé. Il dira dans ce sens que «nous avons émis quelques propositions pour le taux d’intégration à 70% ainsi qu’une part de la production qui devrait être dégagée à l’export». «Sans l’exportation, ça sera certainement du bricolage qui ne constitue pas une valeur ajoutée à l’économie du pays», a-t-il ajouté. Le même responsable a insisté sur l’importance d’aller ver l’export, indiquant que le fait d’»assembler pour écouler le produit localement, c’est du business, c’est uniquement la course au profit. Donc, il faut aller vers l’export». S’agissant de l’industrie de téléphone mobiles, il a indiqué que «nous avons, à plusieurs reprises et avec les responsables du secteur, émis le souhait de mettre en place ce cahier des charges. Et nous avons aussi espéré qu’il y aura de la visibilité pour nous et même pour les autres opérateurs qui souhaitent investir dans ce créneau. L’assemblage est une première étape», mais il est primordial aujourd’hui de se préparer à l’augmentation du taux d’intégration progressivement. Mettant l’accent sur l’entreprise Bomare Company, il a indiqué que «celle-ci a été créée en février 2001». «A la base, nous faisons de l’insertion manuelle de nos produits. En 2005, nous avons installé une ligne d’insertion automatique avec notre partenaire américain Universal. En 2007, nous avons réalisé notre première opération d’export». Concernant le développement de la recherche, M. Boumediene a souligné qu’on ne peut pas se maintenir sur le marché si on ne fait pas de la Recherche et Développement. Il a fait savoir à cet effet qu’ils se sont entendus avec leur partenaire Universal pour installer une ligne d’insertion au niveau de l’université de Blida. «Des visites de professeurs seront assurées aux étudiants au niveau de l’université de Blida. Le but de ces actions étant de former nos ressources humaines, mais aussi créer un laboratoire de recherche», a-t-il précisé. Quant aux objectifs de l’entreprise, il a indiqué qu’ils vont produire 1,5 million de téléviseurs par an avec un taux d’intégration de 75%, et 3 millions de Smartphones avec un taux d’intégration de 55%. S’agissant de l’aspect commercial, il a précisé que l’objectif fixé consiste à «exporter 60% de notre production».

M. A. Z.