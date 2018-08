Commerce mondial : Lâ€™OMC dans lâ€™impasse

La guerre commerciale déclarée entre les États-Unis et la Chine menace sérieusement le commerce mondial. La montée en cadence des mesures restrictives pour les échanges internationaux, notamment au cours des six derniers mois, risque d’aggraver une situation déjà préoccupante, selon les responsables de l’OMC. Alors que la valeur des échanges ciblés par ces mesures régresse, la portée des mesures restrictives s'élargit à un rythme accéléré, s’inquiètent-ils.

«La situation est extrêmement grave. Les restrictions au commerce réciproque ne peuvent pas être la nouvelle norme. La poursuite de l'escalade risquerait d'avoir un impact économique majeur, menaçant les emplois et la croissance dans tous les pays, et les plus pauvres seraient les plus durement touchés», déplore Roberto Azevêdo, directeur général de l’OMC.

Une organisation qui se retrouve dans l’impasse et dans l’incapacité à trouver une issue consensuelle aux conflits et contentieux générés par la position américaine. La situation est tellement compliquée qu’il «incombe à l'ensemble de la communauté internationale d'aider à résoudre ces problèmes» d’autant plus que les règles commerciales mondiales doivent être perçues «comme un fondement essentiel de la stabilité économique et de la prospérité».

Un fondement qui ne fait pas l’unanimité, les grandes puissances, les plus influentes au sein de l’organisation, étant les seules à en tirer les avantages et les profits. Aussi, beaucoup de voix se sont élevées pour revendiquer la réforme du système commercial international.

Une réflexion qui irait dans le sens d’une plus grande équité dans les échanges, mais aussi, en matière de représentativité au niveau des instances-clé de l’OMC.

Une requête qui n’est pas nouvelle et qui traduit l’ampleur de la crise actuelle qui affecte le commerce mondial et surtout, la faiblesse de l’organisation à faire face et à gérer certaines situations. Tout le monde garde en mémoire le blocage par l'Inde, en 2014, d'un accord historique conclu à Bali en décembre 2013. Roberto Azevêdo, directeur général de l’OMC, avait déclaré alors que l’organisation était confrontée «à la plus grave crise» depuis sa création.

«Les négociations multilatérales au sein de l'organisation sont, en pratique, paralysées par cette impasse», avait-t-il déploré devant des journalistes.

Un scénario qui se réédite aujourd’hui avec la décision des Etats-Unis de taxer certaines importations, en l’occurrence l’acier et l’aluminium en provenance de l’UE et la Chine. Washington a, en fait, imposé des tarifs douaniers prohibitifs de 25% sur 16 milliards de dollars de marchandises chinoises. En réaction à cette mesure, la Chine répond par des taxes à 25% aussi, sur un montant équivalent de biens américains. Le bras de fer commercial qui oppose deux puissances économiques mondiales ne semble pas avoir de limites puisque la Turquie, également pénalisée par l’initiative américaine, a introduit une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce pour contester les droits de douane additionnels décidés par les Etats-Unis sur les importations d'acier et d'aluminium de ce pays. Des sanctions qui, faut-il le souligner, n’ont pas épargné l’UE, également dans le collimateur américain.

D. Akila