Complexe olympique dâ€™Oran : Livraison prÃ©vue en mars 2020

Le complexe olympique d'Oran sera livré, dans sa totalité, en mars 2020, alors que le stade de football de 40.000 places et le terrain d'athlétisme de 6.000 places le seront à la fin d'année courante, a-t-on appris hier du wali d'Oran. Lors d'un point de presse à l'issue de sa visite au complexe olympique, Mouloud Cherifi a souligné que le village olympique sera réceptionné au début de l'année 2020, annonçant qu'une délégation du Comité olympique international est attendue à Oran le 21 septembre prochain afin d'inspecter les différents chantiers du complexe olympique, y compris le village olympique, où le taux d'avancement global des travaux est estimé à 60%. Une autre délégation effectuera une visite au projet au mois d'octobre prochain, a-t-il ajouté. Pour ce qui est de la pelouse du stade de football, le wali a indiqué que l'entreprise qui devra réaliser le terrain sera installée au mois de septembre prochain. Il est à noter que des projecteurs et deux écrans géants ont été installés à l'intérieur du stade, où le taux d'avancement des travaux a atteint les 90%. Visitant le complexe, le wali a déploré une «certaine désorganisation» au niveau des différents chantiers du projet, notamment au niveau du village olympique, soulignant que des correctifs seront apportés pour pallier aux différents déficits constatés et faire avancer les chantiers. Dans ce cadre, il a constaté un manque d'ouvriers sur les chantiers, instruisant les responsables du projet de renforcer les chantiers en main-d'œuvre. Une réunion est prévue aujourd’hui au siège de la wilaya avec le directeur de l'emploi et des membres du comité de pilotage du projet, pour apporter des solutions concrètes à ce problème. Des recrutements sont donc prévus pour renforcer la main d'œuvre dans les différents chantiers de ce gigantesque projet. Néanmoins, Mouloud Cherifi a tenu à rassurer quant à l'avancement des travaux, soulignant que depuis l'installation du comité de pilotage du projet, qui regroupe tous les intervenants ayant un lien avec le complexe olympique, les choses ont connu une nette amélioration. Concernant le village olympique, qui peut accueillir 4.500 personnes, les responsables de cette tranche du complexe se sont déplacés plusieurs fois à l'étranger pour observer les villages olympiques qui y ont été réalisés afin de s'inspirer des expériences de ces pays en la matière et de déterminer le modèle de village à réaliser au niveau du complexe d'Oran, ainsi que toutes ses dépendances, en l'occurrence les commerces, les restaurants, les lieux de loisirs, entre autres.