M. Messahel remet un message du PrÃ©sident Bouteflika Ã  son homologue zimbabwÃ©en Emmerson Mnangagwa

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a remis, hier à Harare, un message du Président de la République Abdelaziz Bouteflika à son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, par lequel le Chef de l’État le félicite pour son élection à la présidence de la République du Zimbabwe, et réitère l’attachement de l’Algérie au renforcement de ses liens historiques avec ce pays frère. M. Messahel a représenté le Président de la République à la cérémonie d’investiture du Président zimbabwéen élu, M. Mnangagwa.

Le Président Mnangagwa a marqué sa gratitude pour le message de félicitations qui lui est adressé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ainsi que pour la participation de l’Algérie à son investiture. Il s’est félicité de la qualité des relations bilatérales et du caractère régulier de la concertation entre les deux pays sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun dans les différents fora internationaux, notamment dans le cadre de l’Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères a, pour sa part, réitéré la volonté de l’Algérie de dynamiser la coopération bilatérale dans divers domaines, en vue d’exploiter les opportunités qu’offrent les marchés des deux pays. Il a également souligné l’importance de poursuivre la tradition de consultation et de concertation entre les deux pays, aussi bien sur le plan bilatéral que sur les plans régional et international. Il a, à ce propos, indiqué que l’Algérie et le Zimbabwe continueront à travailler ensemble pour faire face aux défis communs, notamment sur le continent africain. Le Président Mnangagwa a chargé M. Messahel de transmettre au Président de la République, ses sentiments de gratitude et ses salutations fraternelles, ainsi que ses vœux de bonheur et de progrès au peuple algérien. À l’issue de l’audience que lui a accordée le Président Mnangagwa, M. Messahel a fait une déclaration aux médias zimbabwéens dans laquelle il a rappelé «la qualité exceptionnelle» des relations historiques qui unissent l’Algérie et le Zimbabwe dans divers domaines, tout comme la volonté partagée des deux pays de les renforcer davantage. À ce titre, il a annoncé la tenue, au début de la prochaine année, de la 4e session de la Commission mixte algéro-zimbabwéenne.



M. Messahel prend part à la cérémonie d’investiture du Président élu du Zimbabwe



M. Abdelkader Messahel, représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a pris part, hier à Harare, à la cérémonie d’investiture du Président élu de la République du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. Cette cérémonie a été marquée par la présence des présidents de l’Afrique du Sud, du Rwanda, du Botswana, de la RASD, de la Zambie, du Vice-Président de l’Angola et du Premier ministre du Lesotho. De nombreux ministres des Affaires étrangères ont également pris part à cette cérémonie, tout comme d’anciens chefs d’État africains, dont M. Jakaya Kikwete de la Tanzanie, M. Joaquim Chissano du Mozambique et Festus Mogaye du Botswana. Dans son discours d’investiture, le nouveau président du Zimbabwe a remercié les pays qui ont répondu à son invitation en prenant part à son investiture, marquant ainsi leur soutien au peuple zimbabwéen qui aspire au développement et au progrès.