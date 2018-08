Actuelles Africaines

ADDIS-ABEBA - Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a promis samedi des élections «libres et justes» pour 2020, et assuré que des réformes ont été entreprises afin de rendre la Commission électorale «crédible».

- L'ancien président de la région somali d'Éthiopie, Abdi Mohamed Omar, sera poursuivi pour des crimes commis lorsqu'il était à la tête de cette région instable de l'est du pays, a assuré samedi le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed.

LUSAKA - Le gouvernement zambien a démenti des informations de presse selon lesquelles le bureau du Fonds monétaire international (FMI) dans ce pays d'Afrique australe aurait été fermé.

DOUALA - Au moins deux gendarmes camerounais ont été tués vendredi lors de l'attaque de leur brigade par des séparatistes armés présumés dans une commune de la région anglophone du Nord-Ouest, a annoncé dimanche le porte-parole de l'armée.

BENI (RD Congo) - L'armée congolaise a subi une attaque attribuée aux rebelles ougandais des Forces démocratiques alliées (ADF), au cœur même de la zone touchée par la dernière épidémie d'Ebola, dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on indiqué samedi de sources militaire et civiles.

TUNIS - Le navire humanitaire Aquarius a repris la route samedi vers Marseille (France), après avoir remis cinq migrants tunisiens aux autorités de leur pays, à l'issue d'une semaine de démarches, a indiqué l'ONG gérant le bateau, SOS Méditerranée.

CONAKRY - Le financement de la deuxième phase du programme de productivité agricole ouest-africaine nécessite 23 millions de dollars, a annoncé, hier à la télévision publique, Mamadou Bobo Diallo, président de la chambre nationale d'agriculture de Guinée.