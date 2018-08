Au centre de la tournÃ©e africaine de Merkel : Lâ€™aide au dÃ©veloppement et les migrations clandestines

La chancelière allemande Angela Merkel a annoncé qu'elle se concentrerait sur les sujets de l'aide au développement et des migrations clandestines lors de sa visite dans trois pays africains, ont rapporté les médias locaux. Mme Merkel entamera une tournée de trois jours au Sénégal, au Ghana et au Nigeria mercredi prochain. Accompagnée d'une délégation d'hommes d'affaires, elle rencontrera les dirigeants des trois pays pour discuter des relations bilatérales et des questions régionales. Dans un podcast vidéo publié dimanche, Mme Merkel a indiqué que les perspectives économiques étaient cruciales pour la plupart des pays africains car de nombreux jeunes dans ces pays ont besoin de formation et d'emplois. Dans cette optique, l'Allemagne devrait renforcer sa coopération économique avec l'Afrique. Ces trois pays africains font face à de grands défis, mais ils sont très impliqués dans la résolution des conflits régionaux, a affirmé la chancelière, ajoutant que l'Allemagne devrait leur offrir un soutien particulier en matière de perspectives économiques. Elle discutera avec la partie nigériane de la lutte antiterroriste, dans le but d'amener la sécurité et le développement économique. L'Allemagne est impliquée en Afrique depuis plusieurs décennies et la coopération est devenue de plus en plus étroite, a indiqué Mme Merkel, ajoutant que le continent africain avait toutefois une grande phase de développement devant lui. «Les migrations clandestines sont un autre sujet majeur à aborder au cours de cette tournée africaine, et l'une des raisons pour lesquelles l'Allemagne s'implique de plus en plus en Afrique», a-t-elle ajouté.