Forum de coopÃ©ration sino-africaine : Le prochain sommet sera Â« historique Â»

Le Premier ministre du Lesotho,Thomas Motsoahae Thabane, a affirmé hier que le sommet du Forum de coopération sino-africaine (FCSA), prévu les 3 et 4 septembre à Pékin, sera «historique» et démontrera que «la Chine est engagée envers le développement et le bien-être du continent africain». S'exprimant dans un entretien accordé à l'agence Chine nouvelle, M. Thabane a indiqué que «ce sommet sera historique dans un monde qui cherche à s'améliorer et qui fait face aujourd'hui à de nombreux défis». Le premier ministre du Lesotho a ajouté que «la tenue de cette conférence est un exemple de plus de l'engagement de la Chine envers le bien-être et le développement du continent africain», a estimé. Tout en affirmant que la Chine est une «véritable amie du Lesotho», il a relevé que «les deux pays ont fait des progrès constants dans leur coopération bilatérale économique et commerciale». M. Thabane a mis l'accent notamment sur la coopération entre les deux pays, qui a vu les deux pays travailler en étroite collaboration au sein des Nations unies et dans d'autres forums internationaux ces dernières années. «La Chine prend fermement position pour soutenir le Lesotho à l'ONU et le Lesotho défendra également la Chine lorsqu'il le faudra», a assuré le Premier ministre. M.Thabane s'est félicité également de la réforme économique chinoise, qui a transformé l'économie du pays pour permettre de meilleurs échanges. «Le protectionnisme ne donne pas de résultats, les résultats viennent lorsque l'économie est libre», a déclaré M. Thabane, ajoutant que «son pays se félicitait de l'engagement de la Chine en faveur d'une économie mondiale ouverte, qui doit servir de leçon aux autres pays en développement». Le premier ministre du Lesotho a fait savoir également que la Chine avait supprimé, depuis le 1er janvier 2005, les taxes sur certains produits importés depuis le Lesotho. En 2017, le volume des échanges entre la Chine et le Lesotho était de 86 millions de dollars, avec une hausse de 15,9% par rapport à l'année précédente. Les exportations de la Chine comptaient pour 61 millions de dollars et le volume de ses importations s'élevait à 25 millions de dollars. La Chine exporte essentiellement du textile et des produits électromécaniques vers le Lesotho, et importe de la laine, des bijoux et des métaux précieux.»Nos relations ont été mutuellement bénéfiques. Pour les pays occidentaux, avec lesquels nous avons traité auparavant, les bénéfices allaient toujours à ce qu'ils appelaient «la mère-patrie». Aujourd'hui, la Chine pend un autre chemin. C'est pourquoi nous la considérons comme une véritable et loyale amie», a déclaré le Premier ministre.



200 villages tchadiens auront accès à la télévision numérique



Le gouvernement tchadien a annoncé dimanche que 200 villages tchadiens bénéficieront bientôt de la télévision numérique par satellite grâce à un projet de partenariat avec l'entreprise chinoise des médias StarTimes, ont rapporté des médias locaux. Le président du comité de suivi et d'évaluation Acheikh Abakar Hassan a indiqué que le lancement de ce projet est prévu mardi prochain. Il a précisé que la télévision numérique par satellite profitera à 200 villages constitués de 4.000 foyers de 10.000 personnes. C'est à Mandelia, une localité située à 50 kilomètres au sud de N'Djamena, la capitale du Tchad, que ce projet sera officiellement lancé. S'intitulant «Accès à la TV satellite pour 10.000 villages africains», ce projet s'inscrit dans le cadre des dix programmes de coopération prioritaires, initiés lors du dernier sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) à Johannesburg en Afrique du Sud en 2015. Ces programmes avaient pour vocation de stimuler la coopération entre la Chine et le continent africain. «Les populations pourront donc suivre les informations internationales en temps réel», s'est réjoui M. Hassan tout en rappelant que «l'accès à l'information était très limité dans ces zones rurales». Avec la mise en place de la télévision numérique, les autorités tchadiennes espèrent aider les populations à accroître leurs connaissances. Le groupe chinois StarTimes, maître d'œuvre du projet, a fourni des équipements nécessaires pour la concrétisation de ce projet, notamment des vidéoprojecteurs, un téléviseur, des décodeurs et s'est chargé des installations dans chaque village ainsi que de leur entretien.»Les villages auront accès à une large gamme de contenus. Il est nécessaire de noter aussi que ce projet crée des emplois dans les zones rurales et contribue de manière durable au développement économique», a souligné M. Hassan.