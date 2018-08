Zimbabwe : Mnangagwa, officiellement investi prÃ©sident

Le nouveau président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a officiellement prêté serment, hier. «Moi, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, jure qu'en tant que président de la République du Zimbabwe, je serai fidèle au Zimbabwe et défendrai la Constitution du Zimbabwe», a déclaré M. Mnangagwa, lors de la cérémonie d'investiture. «Je protègerai et promouvrai les droits des Zimbabwéens, avec l'aide de Dieu», a-t-il ajouté, devant des milliers de partisans réunis dans un stade de Harare, avec la participation de nombreux dirigeants africains.

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, représente le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à cette cérémonie. Emmerson Mnangagwa, 75 ans, a pris la tête du Zimbabwe en novembre dernier, après la démission de Robert Mugabe, au terme d'une présidence de trente-sept ans. Candidat de la Zanu-PF, l'ancien vice-président a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 juillet, crédité de 50,8% des suffrages, contre 44,3% pour son rival du Mouvement pour un changement démocratique (MDC), Nelson Chamisa. La plus haute instance judiciaire du pays a validé vendredi les résultats du scrutin.



M. Mnangagwa promet la création d’une commission d’enquête sur la manifestation du 1er août



Le nouveau président a promis la création d'une commission d'enquête sur la répression «totalement inacceptable» de la manifestation postélectorale de l'opposition le 1er août, qui s'est soldée par la mort de 6 personnes. «L'incident violent isolé et malheureux du 1er août était regrettable et totalement inacceptable», a déclaré M. Mnangagwa, lors de son discours d'investiture. «Pour tourner la page de cette question, j'annoncerai bientôt la nomination d'une commission d'enquête», a-t-il ajouté. Début du mois en cours, le président Mnangagwa avait appelé à résoudre «pacifiquement et dans le cadre de la loi les différends» avec l'opposition, précisant avoir été en discussion avec son chef, Nelson Chamisa, pour tenter de «désamorcer» la crise. Le chef de l'État avait également réclamé une «enquête indépendante» pour mettre la lumière sur «les événements tragiques», dont il avait tenu l'opposition pour responsable. Vingt-sept opposants zimbabwéens arrêtés après ces évènements avaient été libérés sous caution, mais repasseront devant un juge le 4 septembre prochain, selon des médias. Ces opposants ont été arrêtés, lors de la perquisition par la police des locaux du Mouvement pour le changement démocratique (MDC, opposition), après les manifestations contestant les résultats de l'élection présidentielle. «La mort de six personnes, les voitures brûlées, sont directement liées aux accusés», avait lancé le procureur Michael Reza, demandant la prorogation de leur détention.



Mugabe félicite son successeur



L'ancien président Robert Mugabe a félicité le président Emmerson Mnangagwa, pour son investiture en tant que président du Zimbabwe pour les cinq prochaines années. M. Mnangagwa a succédé à M. Mugabe après sa démission en novembre dernier des suites d'une intervention militaire qui a mis fin à ses 37 ans au pouvoir.

M. Mugabe a adressé ses félicitations dans une lettre lue par M. Mnangagwa, lors de sa cérémonie d'investiture au National Sports Stadium d'Harare. Dans cette lettre, M. Mugabe explique que lui et son épouse Grace n'ont pas pu honorer leur invitation à la cérémonie pour des raisons de santé. «Merci pour l'invitation adressée à mon épouse et moi-même. Ma femme est à Singapour et ne se sent pas bien et je suis moi-même incommodé. J'envoie donc ma fille (Bona) et son mari pour nous représenter. Sincères félicitations», a déclaré M. Mugabe dans sa lettre.