Festival fÃ©minin des sports de plage : Mise en jeux de plusieurs titres nationaux

Le coup d’envoi du 2e Festival national féminin des sports de plage et du Grand prix - été 2018 a été donné, hier, au niveau des plages de la ville de Boumerdès, avec la participation de pas moins de 200 athlètes femmes, issues de 21 wilayas.

Outre les allocutions de bienvenue présentées par les organisateurs et les autorités de la wilaya, des exhibitions sportives, présentées par les délégations participantes, ont marqué la cérémonie d’ouverture de cet événement sportif, abrité par la salle omnisports Mohamed Belaradj de Boumerdès. Cette manifestation de trois jours, lancée sous le slogan «Ma santé dans mon sport», est organisée à l’initiative conjointe de l’Association nationale de développement et promotion du sport féminin, l’association de wilaya pour le développement et promotion du sport féminin et la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) de Boumerdès. Outre les rencontres qualificatives quotidiennes, ouvertes hier à la plage centrale de la ville de Boumerdès, le programme de ce festival sportif féminin amateur prévoit l’organisation de nombreux jeux de plages et de détente, a déclaré le DJS de la wilaya, Djamel Zebdi. Selon Hasnaoui Sabrina, présidente de l’association de wilaya pour le développement et promotion du sport féminin, les participantes à ces sports de plage, abrités par la plage Delphine, connue sous le nom de «Première plage», de la ville de Boumerdès sont âgées de 18 ans et plus (sans limite d’âge). Cette 2e édition du genre, dont la première a été abritée, en 2017, par la wilaya d’Ain Temouchent, verra la mise en jeux de quatre titres nationaux dans le football de plage (ou beach soccer), le beach-volley, natation de plage, et athlétisme (course sur la plage). Dans son allocution à l’occasion, la présidente de l’Association nationale de développement et promotion du sport féminin, Dounia Hedjab a loué l’organisation de ce type d’événements sportifs féminins et leur contribution dans le développement du sport de plage féminin et de l’encouragement de sa pratique à travers le pays.

Une dizaine de communes côtières en lice



Une dizaine de communes côtières de Boumerdès sont en lice pour le prix «Top Summer 2018», doté d’un montant de 10 millions de dinars, et créé dernièrement par les autorités de la wilaya pour récompenser la meilleure commune du littoral de la région, a annoncé le wali.

Ce premier concours du genre, lancé le 21 juin dernier, à l’occasion de l’ouverture de la saison estivale 2018, a vu la participation des communes de Boumerdès, Corso, Boudouaou El Bahri, Thenia, Zemmouri, Cap Djjinet, Legata, Sidi Daoud , Afir et Dellys, a indiqué M. Abderrahmane Madani Fouatih au cours du Conseil de wilaya consacré à l’examen du dossier du secteur touristique local. La création de ce prix, dont le gagnant sera connu le 9 septembre prochain, est inscrite au titre des efforts de promotion de la destination touristique de Boumerdès et de l’amélioration des conditions d’accueil et d’attraction du plus grand nombre possible d’estivant et de touristes, a-t-il dit.

De nombreux critères et paramètres ont été fixés pour ce prix, pour lequel une commission de wilaya, englobant des représentants de nombreuses directions et organismes concernés, en coordination avec les partenaires des corps sécuritaires, a été constituée en vue d’effectuer des visites de terrain au niveau des communes participantes. Parmi les critères fixés pour ce concours, le wali a cité la propreté de la ville participante, la propreté de sa plage, son bon entretien, son aménagement et la disponibilité de panneaux d’information à son niveau, l’entretien des accès menant à la plage, ainsi que la disponibilité d’aires de repos et de jeux, d’espaces pour les activités sportives, cuturelles.et de détente, et de structures d’hébergement.

Les autres critères concernent la disponibilité de l’éclairage public, de l’eau potable, des salles d’eau et de douches (au niveau des plages), de moyens de transport, de prestations commerciales et de restauration, au même titre que de parking et d’espaces pour la vente de produits artisanaux. Selon le wali ce concours a pour objectif principal de promouvoir les valeurs de concurrence positive et de l’initiative citoyenne en vue de la mise en exergue du potentiel touristique de la wilaya de Boumerdès, tout en veillant à assurer les meilleures prestations possibles aux estivants et aux visiteurs de la wilaya.