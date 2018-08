Dans la lucarne : Ils ne veulent pas Â«sâ€™expatrier Â»

Le championnat d’Espagne est connu pour être l’un des meilleurs au monde. Si l’on extrapole un peu, il y a lieu de le classer dans les premières loges tant son aura grandi d’année en année. Incontestablement, il est suivi par tous du fait le clasico est devenu un «produit très comestible». On y trouve à travers les cinq continents des fans du Real et du Barçà. Des gens arrivent parfois aux mains tellement la question relative à ces deux clubs est devenue importante. De plus, La Liga génère, de saison en saison, des sommes colossales. Ce qui a été favorable aux finances des différents clubs qui jouent dans l’élite espagnole. Avec le temps, le championnat de ce pays qui est devenu des plus prisés est parvenu à rivaliser avec des clubs « friqués » comme Manchester United, le Bayern. Ils font partie, désormais, des meilleurs qui dominent grâce à une santé financière des plus « juteuses » pour tous. C’est vrai que dans les compétitions européennes, les clubs espagnols sont de plus en plus nombreux à atteindre des tours assez appréciables. Ce qui n’était pas le cas auparavant. Hormis des clubs comme le Real Madrid, le Barça, l’Atlético Madrid, Seville, les autres ont toujours montré de la peine pour joindre les deux bouts avec une certaine aisance. D’ailleurs, la relégation était presque une voie incontournable pour eux. Ces derniers temps, la donne est en train de changer. Par ricochet, elle vient de donner des idées de grandeur au président de la Liga, David Agonzo. Dans l’optique certainement de faire rentrer davantage d’argent au football de son pays, il a l’intention de signer un contrat qui court sur une durée de 15 ans avec les américains pour faire jouer des matches de championnat espagnol au « pays de l’oncle Sam ». Une idée que le premier responsable du football compétitif ibérique pensait qu’elle allait être acceptée par tous. Cette idée au fond n’était pas bien acceptée par les clubs, mais aussi le syndicat de joueurs. Il la voit d’un mauvais œil, puisque, selon les avis des uns et des autres, elle vient uniquement pour accroître leurs déboires. Ils sont, par conséquent, tous contre cette idée. Ce qui a encore accentué leur colère et la rendre encore plus forte, c’est que le président de cette structure qui gère les compétitions espagnoles a agi seul sans avertir, au préalable personne. La concertation à ses yeux ne compte pas. Ils se considèrent comme maître à bord n’accordant ou presque aucun répit aux dirigeants de clubs. Alors qu’au fond, il sait qu’ils sont très puissants et qu’ils peuvent le bloquer à tout moment. D’ailleurs, la «menace de faire grève» a été comme une véritable riposte qui a ébranlé le président de la Ligua. Il est obligé de discuter avec les représentants de joueurs, s’il ne veut pas connaître d’énormes problèmes. Des équipes comme le Barça, le Real, l’Atéltico Madrid, Seville, Real Sociedad, Valladolid, Getafe ne sont pas de la rigolade. Le président de la Ligua a un peu surestimé son projet en donnant plus de poids à sa démarche. Aujourd’hui, il est confronté à la réaction adverse qui est loin d’être « une récréation ». Le syndicat des joueurs n’a pas tardé à donner sa position sur la question : « Alors que la ligue de football espagnole annonçait il y a peu un partenariat avec une association américaine, pour disputer des matchs du championnat de l'autre côté de l'Atlantique, les joueurs de Liga ont vivement exprimé leur désaccord, cette semaine ».

Les clubs n’ont pas tardé à donner leur avis qui est loin d’épouser celui de la Ligua. Il est diamétralement opposé.

« Mais les joueurs ne semblent pas voir les choses de la même manière que la direction de La Liga. Le syndicat des joueurs de football espagnol —l'équivalent de l'UNFP— annonçait aujourd'hui, par la voix de son président David Aganzo, que «les joueurs voyaient de nombreux problèmes dans cette décision, et qu'il faudra en parler aux dirigeants de la ligue. Si, à partir de là et après quelques jours, nous n'obtenons aucun signe de leur part, nous devrons prendre des décisions de notre côté».

Une réunion entre toutes les parties devrait donc être organisée dans les prochains jours. Aucun capitaine de Liga ne semble en effet décidé à accepter la décision de la Liga de devoir s'exporter de l'autre côté de l'Atlantique».

On ne peut s’en sortir que par le dialogue et la concertation. Il faut prendre en ligne de compte les attentes des clubs. On ne peut leur imposer des projets auxquels, ils ne peuvent s’y souscrire du fait qu’ils n’ont pas participé ni de près ni de loin au projet d’aller jouer des matches aux Etats-Unis d’Amérique. A méditer !

Hamid Gharbi