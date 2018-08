JSK : Mellal sâ€™attaque aux brebis galeuses

C’est un fait : la JSK semble avoir retrouvé une certaine sérénité en ce début de saison. Le club de la Ville des Genêts a bénéficié de toutes les conditions pour réussir sa saison. Reste à confirmer ça sur le terrain.

Cherif Mellal se révèle au fil des jours comme un véritable patron à la JSK. Le président, arrivé contre vents et marrée au milieu de la saison dernière, continue à résister à l’opposition et imposer « sa politique » de renouveau au club.

Initialement, sa politique de faire table rase et de recommencer à zéro faisait craindre le pire à d’aucun. Pourtant, Mellal n’avait pas hésité à renouveler les trois-quarts de l’effectif en se séparant de plusieurs cadres que n’importe quel entraîneur aurait souhaité conserver.

En procédant de la sorte, le nouveau patron des Canaris voulait injecter du sang neuf à un groupe qui a joué le maintien durant plusieurs saisons consécutives, mais aussi et surtout monter un effectif qu’il peut diriger d’une main ferme.

Car Cherif Mellal insistait par-dessus tout sur la discipline. C’est la raison pour laquelle il n’hésite jamais à frapper fort à chaque écart. La preuve nous a été donnée ce vendredi en décidant de sanctionner sévèrement deux cadres et non des moindres, en l’occurrence Boukhanchouche et Benaldjia pour être arrivés en retard à l’entraînement.

Les deux joueurs ont été d’abord interdits d’entraînement avec le reste du groupe, puis devront comparaitre devant le conseil de discipline. Le nouveau bureau de la JSK veut mettre fin à la débandade qui régnait à la JSK par le passé.

D’ailleurs, Cherif Mellal a tenu à avertir que « tout écart de discipline de quelque nature que ce soit sera sévèrement sanctionné. Les joueurs ont tous lu et approuvé le règlement intérieur et sont appelés à le respecter», a-t-il dit. «tout le monde est mis sur le même pied d’égalité. Il n’y a pas deux collèges à la JSK. Celui qui faute sera sanctionné. Il n’y a pas de discipline au faciès», a-t-il averti.

En procédant de la sorte, Cherif Mellal et Franck Dumas veulent des joueurs qui s’adonnent au maximum. C’est la raison pour laquelle l’entraîneur français avait décidé de se séparer d’El Moaden qu’il trouvait trop nonchalant.

Dans tous les cas, les joueurs semblent avoir reçu le message. «Certains joueurs arrivent une demi-heure à l’avance au stade», a rappelé Franck Dumas pour dire que des joueurs montrent un comportement exemplaire. Aux autres d’en faire de même.

Amar B.